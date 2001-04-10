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Постер к сериалу День рождения Буржуя 2
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Киноафиша Сериалы День рождения Буржуя 2

День рождения Буржуя 2 (2021 - 2001)

День рождения Буржуя 2 12+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 13 часов 0 минут
О чем сериал

Известный предприниматель Коваленко, по прозвищу «Буржуй» числится погибшим после пожара, в котором погибли его жена, сын и бабушка.Толстый стал генеральным директором фирмы, дела которой идут более чем удачно. Что не удивительно: ведь предприятием из «загробного мира» руководит... сам Буржуй! Ему удалось избежать гибели, но он скрывает это, желая найти убийцу родных. Кто он - старый враг, жестокий мистификатор Кудла, или новый противник?Тем временем Вера уговорила Толстого сходить на сеанс к ворожее, которая открыла ему, что после пожара в живых остался не только Буржуй...

В ролях
В ролях
Валерий Николаев
Валерий Николаев
Анатолий Журавлев
Анатолий Журавлев
Андрей Панин
Андрей Панин
Андрей Смоляков
Андрей Смоляков
Александр Феклистов
Александр Феклистов
Виктор Степанов
Виктор Степанов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
День рождения Буржуя 2 - Сезон 1 Сезон 1
2001, 15 эпизодов
 
Кадры из сериала
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