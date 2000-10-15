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Постер сериала Марш Турецкого
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Киноафиша Сериалы Марш Турецкого

Марш Турецкого (2000 - 2007)

Marsh Tureckogo 18+
Год выпуска 2000
Страна Россия
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 70 часов 30 минут

О чем сериал

Сериал снят по мотивам детективных историй Фридриха Незнанского, связанных одним героем – сыщиком Турецким. Он работает в российской генпрокуратуре. Шляпа с широкими полями, светский флер, мужское обаяние, талант детектива – все как требуется. При этом джентльменский набор «западного» сыщика не мешает главному герою утопать в вязи отечественных дорог, которые, как правило, приводят в кабинеты чиновникам. Турецкий ведет борьбу с коррумпированной Россией, всегда желая одного – восстановить справедливость.

В ролях
В ролях
Александр Домогаров
Александр Домогаров
Владимир Ильин
Владимир Ильин
Анатолий Журавлев
Анатолий Журавлев
Нина Русланова
Нина Русланова
Борис Невзоров
Борис Невзоров
Сергей Габриэлян
Сергей Габриэлян
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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4.5 IMDb
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Сезоны
Марш Турецкого - Сезон 1 Сезон 1
2000, 22 эпизода
 
Марш Турецкого - Сезон 2 Сезон 2
2001, 24 эпизода
 
Марш Турецкого - Сезон 3 Сезон 3
2002, 24 эпизода
 
Марш Турецкого - Сезон 4 Сезон 4
2007, 24 эпизода
 
Отзывы о сериале
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