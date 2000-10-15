Сериал снят по мотивам детективных историй Фридриха Незнанского, связанных одним героем – сыщиком Турецким. Он работает в российской генпрокуратуре. Шляпа с широкими полями, светский флер, мужское обаяние, талант детектива – все как требуется. При этом джентльменский набор «западного» сыщика не мешает главному герою утопать в вязи отечественных дорог, которые, как правило, приводят в кабинеты чиновникам. Турецкий ведет борьбу с коррумпированной Россией, всегда желая одного – восстановить справедливость.