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Киноафиша Сериалы День рождения Буржуя

День рождения Буржуя (1999 - 2000)

День рождения Буржуя 16+
Год выпуска 1999
Страна Россия/Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 51 минута
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 12 часов 45 минут
30 дней бесплатно
О чем сериал

Владимир Коваленко - из тех бизнесменов, что «сделали себя сами». У него есть все, о чем можно только мечтать: хорошо налаженный бизнес, красивая возлюбленная, известность. Вот только своих настоящих имени и фамилии он не знает: он - подкидыш, кличку «Буржуй» получил еще в детском доме - за то, что с детства знал цену деньгам.Вместе с любимой женщиной, из любопытства, он пришел на спиритический сеанс. Оба и не подозревали, что неизвестный «дух» может давать показания не хуже, чем на допросе: «Буржуй» получает информацию о тайне своего рождения! Но что, если за этой «спиритической подсказкой» стоят вполне реальные враги?

В ролях
В ролях
Валерий Николаев
Валерий Николаев
Анатолий Журавлев
Анатолий Журавлев
Андрей Смоляков
Андрей Смоляков
Ирина Апексимова
Ирина Апексимова
Виктор Степанов
Виктор Степанов
Олег Исаев
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
День рождения Буржуя - Сезон 1 Сезон 1
2000, 15 эпизодов
 
Кадры из сериала
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