«Новая русская» девочка хочет ограбить банк своей «новой русской» мамы, для того, чтобы она перестала быть банкиршей, а стала просто любимой мамочкой. «Бедная Саша» – это, конечно же, новогодняя сказка о том, как сильно люди нуждаются в любви: девочке недостает родительского тепла, ее мама неуютно чувствует себя без любимого человека. А главный герой, талантливый и благородный, чтобы вновь почувствовать себя мужчиной, должен защитить нежных и трогательных женщин. Тем более, что они – маленькая и взрослая – так похожи на несбыточную мечту.

