Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Гренландия 2: Миграция» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Бедная Саша
1 постер
Киноафиша Фильмы Бедная Саша

Бедная Саша

Bednaya Sasha 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

«Новая русская» девочка хочет ограбить банк своей «новой русской» мамы, для того, чтобы она перестала быть банкиршей, а стала просто любимой мамочкой. «Бедная Саша» – это, конечно же, новогодняя сказка о том, как сильно люди нуждаются в любви: девочке недостает родительского тепла, ее мама неуютно чувствует себя без любимого человека. А главный герой, талантливый и благородный, чтобы вновь почувствовать себя мужчиной, должен защитить нежных и трогательных женщин. Тем более, что они – маленькая и взрослая – так похожи на несбыточную мечту.
Страна Россия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1997
Производство Дельфин, Gold Vision, MNVK TV6
Другие названия
Bednaya Sasha, Poor Sasha, Biedna Sasza, Vaene Sasa, Бедная Саша
Режиссер
Тигран Кеосаян
Тигран Кеосаян
В ролях
Александр Збруев
Александр Збруев
Вера Глаголева
Вера Глаголева
Армен Джигарханян
Армен Джигарханян
Борис Сичкин
Борис Сичкин
Ольга Волкова
Ольга Волкова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии  Лучшие российские фильмы 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Флибубу
Флибубу
2025, Финляндия / Франция / Малайзия / Польша, приключения, анимация, комедия
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
2026, США, ужасы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше