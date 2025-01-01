Бывший профессиональный футболист Фил после травмы вынужден оставить спорт и пойти работать учителем, но из-за слишком радикальных методов теряет и это место. Чтобы накопить на операцию и вернуться в большой футбол, он берётся за репетиторство и случайные подработки. Судьба сводит его с 13-летним Макаром — сыном криминального авторитета, мечтающим о мафиозной карьере, и одновременно с Дашей, дочерью участкового, которую нужно подготовить к поступлению в МГИМО вопреки воле отца. Неожиданно для себя Фил оказывается втянутым в сложную роль наставника, где приходится ломать собственную философию беззаботного лентяя и впервые рисковать ради других.