Дублёры
12+
О спектакле

Сергей Рост, Елена Захарова, Павел Галич и Анатолий Журавлёв в спектакле «Дублёры» 

Спектакль «Дублёры» представляет собой комедию, где за кулисами разворачиваются не менее захватывающие события, чем на сцене.

О чем спектакль?

История включает два параллельных сюжета: на сцене разыгрывается театральный спектакль о нравах XVIII века, а за кулисами – комические ситуации, в которые попадают актёры. Этот спектакль привлечёт тех, кто ценит неожиданные повороты в театральных постановках.

Захватывающее закулисье

Во время спектакля зрители становятся свидетелями жизни театрального закулисья, полной интриг и страстей. Пока на сцене графы и графини в нарядах XVIII века, за кулисами кипят настоящие эмоции: мимолетные романы, борьба за роли и неожиданные повороты событий. Не исключено, что актёры окажутся в ситуации, когда им придётся спасать спектакль от исчезновения оскорбленного исполнителя главной роли.

Звёздный состав

Звёздный состав актёров делает спектакль «Дублёры» ещё более привлекательным. В нём участвуют мастера своего дела: Сергей Рост, Елена Захарова, Павел Галич и Анатолий Журавлёв. Их взаимодействие на сцене создаёт уникальную атмосферу, в которой зрители смогут оценить как романтику, так и комический хаос, возникающий из-за любовных интриг и нелепых ситуаций.

Сергей Рост
Елена Захарова
Павел Галич
Анатолий Журавлев
Май
14 мая четверг
19:00
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
от 1000 ₽

