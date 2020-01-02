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Любовь и голуби
Билеты от 600₽
Киноафиша Любовь и голуби

Спектакль Любовь и голуби

Всенародно любимая комедия 12+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Любовь и голуби»: всенародно любимый сюжет

Всенародно любимая комедия "Любовь и голуби" вновь на сцене! В исполнении звезд российского театра и кино, этот спектакль расскажет трогательную и невероятно смешную историю любви, измены и прощения.

Три поколения актеров

В этом представлении вы встретите три поколения актеров — от легендарных артистов, полюбившихся зрителям с детства, до новых, ярких восходящих звезд. Каждый из них привнесет в спектакль свою уникальную энергию и харизму.

Музыка и атмосфера

Спектакль не только разыграет захватывающие события, но и раскроется в музыкальных номерах, добавляя волшебства и атмосферы. Музыка станет важным элементом, подчеркивающим эмоциональную глубину происходящего.

Приглашаем вас на спектакль!

Не упустите возможность погрузиться в эту атмосферную историю, которая подарит вам множество ярких эмоций и оставит теплые воспоминания.

Режиссер
Василий Мищенко
В ролях
Ольга Прокофьева
Ольга Прокофьева
Михаил Жигалов
Михаил Жигалов
Анатолий Журавлев
Анатолий Журавлев
Наталья Громушкина
Наталья Громушкина
Раиса Рязанова
Раиса Рязанова
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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 августа
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00 от 600 ₽
9 октября
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
19:00 от 600 ₽
6 ноября
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
19:00 от 600 ₽
7 декабря
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
19:00 от 600 ₽
2 января
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
20:00 от 600 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 августа
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 4 ноября
Дворец искусств Ленинградской области Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Любовь и голуби Любовь и голуби Любовь и голуби Любовь и голуби Любовь и голуби Любовь и голуби Любовь и голуби Любовь и голуби Любовь и голуби Любовь и голуби Любовь и голуби Любовь и голуби Любовь и голуби Любовь и голуби

В ближайшие дни

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Слишком женатый таксист
13 марта в 19:00 ДК им. Зуева
от 2000 ₽
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2 января в 17:00 Дом музыки
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