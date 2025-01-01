Меню
Катрин Денев
Награды
Награды и номинации Катрин Денев
Catherine Deneuve
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Катрин Денев
Оскар 1993
Лучшая женская роль
Номинант
Каннский кинофестиваль 2008
Специальная награда
Победитель
Специальная награда
Победитель
Каннский кинофестиваль 2005
Почетная Золотая пальмовая ветвь
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1969
Лучшая женская роль
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2022
Career Golden Lion
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1998
Лучшая актриса
Победитель
ММКФ 2012
Верю. Константин Станиславский
Победитель
Берлинале 2002
Выдающиеся художественные достижения
Победитель
Выдающиеся художественные достижения
Победитель
Берлинале 1998
Почетный Золотой Берлинский Медведь
Победитель
ММКФ 1997
Почетный приз
Победитель
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667