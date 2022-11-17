Рождественская история, 2022

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Постер фильма Рождественская история: Рождество
6.8
Рождественская история: Рождество - Трейлер
Киноафиша Фильмы Рождественская история: Рождество
6.8

Рождественская история: Рождество

, 2022
A Christmas Story Christmas
Мексика, Венгрия, Канада, США / семейный / 18+
Трейлеры
Постер фильма Рождественская история: Рождество
6.8
Рождественская история: Рождество - Трейлер
Рождественская история: Рождество  Трейлер

О фильме

Ральфи вырос и возвращается в дом на Кливленд-стрит, чтобы подарить своим детям волшебное Рождество.

В ролях

Зак Уорд
Зак Уорд
Питер Биллингсли
Ralphie Parker
Марк Арнольд
Марк Арнольд
Джули Хэгерти
Mrs. Parker
Йен Петрелла
Эринн Хэйс
Sandy Parker
Река Дроше
Mark
Julianna Layne
Julie
Скотт Шварц
Flick
Р.Д. Робб
Schwartz
Йен Портер
Publisher
Sam Parks
Pulitzer Emcee
Режиссер Клэй Кэйтис
Сценарист Дж. Шеперд, Ник Шенк, Питер Биллингсли, Клэй Кэйтис
Композитор Jeff Morrow
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Мексика / Венгрия / Канада / США
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 17 ноября 2022
Премьера в мире 17 ноября 2022
Дата выхода
8 декабря 2022 Германия
17 ноября 2022 Канада
17 ноября 2022 Португалия M/12
8 декабря 2022 Румыния AP
MPAA PG
Производство Warner Bros., Legendary Pictures, Wild West Picture Show Productions
Другие названия
A Christmas Story Christmas, Una navideña historia de Navidad, A Christmas Story Christmas: Leise rieselt der Stress, Câu Chuyện Giáng Sinh: 33 Năm Sau, Egy új karácsonyi történet, Ralphie, Świąteczny prezent pod choinkę, Uma História de Natal Natalina, Una nueva historia de Navidad, Une histoire de Noël à Noël, Різдвяна історія Різдва, Рождественская история: Рождество, A Christmas Story 3 - A Christmas Story Christmas, کریسمسی به یاد گذشته

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 14 голосов
6.7 IMDb
Обновлено 14 декабря 2022

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Рождественская история: Рождество - Трейлер
Рождественская история: Рождество Трейлер
Рождественская история: Рождество - Тизер
Рождественская история: Рождество Тизер
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Отзывы о фильме

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