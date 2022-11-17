Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Вихрь"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Рождественская история
A Christmas Story Christmas
Рождественская история, 2022
2022 / Мексика / Венгрия / Канада / США
Трейлер
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Трейлеры
Жанр:
семейный
Пойду
0
Не пойду
0
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Ральфи вырос и возвращается в дом на Кливленд-стрит, чтобы подарить своим детям волшебное Рождество.
Развернуть
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
17 ноября 2022
Премьера в мире
17 ноября 2022
Стрим-сервис
HBO Max
Режиссер
Клэй Кэйтис
В ролях
Зак Уорд
Питер Биллингсли
Марк Арнольд
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Рождественская история
(1983)
7.909091
Рождественские хроники
(2018)
6.866667
Angry Birds в кино
(2016)
6.9166665
Проказники из Беверли Хиллз
(1989)
3.8
Волчонок
(1985)
7.230769
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сердце пармы
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, исторический, драма
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Иван Семёнов: Школьный переполох
Написать отзыв
2022, Россия, комедия, семейный
Миньоны: Грювитация
Отзывы
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Лавстори
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия, мелодрама, приключения
Вершина страха
Отзывы
2022, Великобритания, драма
Три тысячи лет желаний
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия / США, драма, фэнтези, мелодрама
Средневековье
Написать отзыв
2022, Чехия, боевик, драма, исторический
Вышка
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / США, триллер
Мой тигр
Написать отзыв
2022, Италия, приключения
Красная Шапочка
Отзывы
2022, Россия, фэнтези, приключения, семейный
Умереть за доллар
Рецензия
Отзывы
2022, Канада, триллер, вестерн
Related video
Стройный и с густой шевелюрой: такого Гошу Куценко видел не каждый
Помните мальчика из мема про «Повара»? Сейчас парня со звонким голосом не узнать
Не постеснялся даже жены: шокирующую правду о поведении Гайдая раскрыла Варлей
Вторая Пугачева? 50-летняя Буланова огорошила признанием о пополнении в семье
Скандал Ягудина с Плющенко поспособствовал? Назван новый ведущий «Ледникового периода»
Обошел всех звезд Голливуда: от хобби Тома Хэнкса пострадал не один американец
«Голос 60+» даром не прошел: 63-летнюю Ларису Гузееву не узнать
Жена и «любовница» на одной сцене: Авербуху на «Ледниковом периоде» придется несладко
Зрители в недоумении: провал Екатерины Андреевой увидела вся страна
В разводе с Петросяном рано ставить точку : о «мести» Степаненко узнала вся страна
Россиянам раскрыли глаза на оправдания Малахова: все к этому шло
Собчак огорошила пикантным признанием: «Сыну могло бы быть 18»