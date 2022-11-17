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Рождественская история
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A Christmas Story Christmas

Рождественская история, 2022

2022 / Мексика / Венгрия / Канада / США
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О фильме

Ральфи вырос и возвращается в дом на Кливленд-стрит, чтобы подарить своим детям волшебное Рождество.

Год выпуска 2022
Премьера онлайн 17 ноября 2022
Премьера в мире 17 ноября 2022
Стрим-сервис HBO Max
Режиссер
Клэй Кэйтис
Клэй Кэйтис
В ролях
Зак Уорд
Зак Уорд
Питер Биллингсли
Марк Арнольд
Все актеры и съемочная группа
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