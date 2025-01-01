Меню
Майкл Бэй
Награды
Награды и номинации Майкл Бэй
Michael Bay
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Майкл Бэй
Золотая малина 2015
Худший режиссер
Победитель
Золотая малина 2010
Худший режиссер
Победитель
Золотая малина 2018
Худший режиссер
Номинант
Золотая малина 2012
Худший режиссер
Номинант
Золотая малина 2002
Худший режиссер
Номинант
Золотая малина 1999
Худший фильм
Номинант
Худший фильм
Номинант
Худший режиссер
Номинант
