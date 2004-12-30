«Сокровище нации»: Рецензия Киноафиши

Вначале Господь сотворил небо и землю. Потом пришли динозавры. Потом все динозавры передохли, и люди начали сражаться за сокровища. Постепенно сокровищ накопилось так много, что от них просто некуда было деваться, поэтому их спрятали в надежном месте, пока не явились крестоносцы. Они откопали сокровища и учредили в честь этого орден тамплиеров. Со временем тамплиеры передохли так же, как и динозавры, но они передали сокровища масонам. Масоны так обрадовались, что основали по этому поводу Соединенные Штаты Америки, а самый матерый из них – Бенджамин Франклин – придумал, как спрятать сокровища, чтобы они не достались англичанам, но чтобы их спустя двести лет нашел Николас Кейдж, который, собственно, и есть главное сокровище нации, если кто еще не понял. Тайный шифр записали на обороте оригинала американской Конституции, еще на всемирно известной зеленой купюре нарисовали маршрут, по которому можно найти специальные очки, изобретенные Франклином, чтобы добраться до места захоронения сокровищ, а каждому из отцов-основателей рассказали по фразе, которая является частью общего кода. Так бы все и сгинуло в недрах глубоко нездоровой фантазии сценаристов, не проболтайся последний из отцов-основателей перед смертью некоему ушлому малому по фамилии Гейтс и не скажи ему свою потайную фразу: «Секрет хранит Шарлотта». «Какая такая Шарлотта?» – спросил ушлый малый по фамилии Гейтс. «А фиг его знает», – ответил последний отец-основатель и со спокойной совестью помер. С тех пор семейка Гейтсов начала рыскать по всему свету в поисках несметных сокровищ – и, судя по всему, их нашла, иначе откуда у патриарха Microsoft взялись бы такие неоперабельные суммы?! Но – шутки в сторону. Долго ли, коротко ли, последний отпрыск этого рода с кратким и емким именем Бен (Н. Кейдж) отыскал в полярных льдах сильно замерзшую Шарлотту, которая оказалась даже вполне себе кораблем, а на ней нашел пенковую трубку, которой можно было открыть некую потайную дверь, только сначала непонятно было, куда эту трубку вставить. Поскольку произошла небольшая заминка, главный финансист Кейджа – Шон Бин – предложил умыкнуть подлинник американской Конституции. Кейдж стал ломаться как красна девица и кричать, что честь дороже. Слово за слово – и в ход пошли огнестрельное оружие и горюче-смазочные материалы. С этого момента уже две группы придурков – хорошие и плохие, всё чин по чину – начинают охотиться за Конституцией… Дальше к Кейджу и его клиническому идиоту-напарнику (Джастин Барта), приплетенному сюда только ради традиционного американского амплуа «кретин – помощник главного героя», добавляется Дайана Крюгер, бездарная модель, проникшая в «Трою» и там обосновавшаяся в качестве Елены Прекрасной, хотя про красоту я уж молчу. Втроем они пускаются в такой конституционно-археологический загул, что градус бреда повышается уже буквально с каждой минутой. Чтобы фильм максимально напоминал сагу об Индиане Джонсе, вслед за девицей появляется папа главного героя – тоже археолог, правда, «черный» и к тому же «завязавший»; выволакивается на свет Божий даже коллизия многолетнего непонимания между отцом и сыном, парадоксально сцементированного их духовным родством: за неимением собственных не-бредовых идей единственный интересный момент авторы нагло стащили у Спилберга. Диалогов нет почти вовсе, характеры сводятся к двум-трем примитивным шуткам, финал настолько тошнотворно туп, что даже противно его пересказывать, хотя никакого сюрприза, естественно, в конце никто не приготовил. Да, впрочем, посмотрите, если времени не жалко, – и сами всё увидите. До сего дня Джон Тёртелтауб, режиссер этого сокровища американского кинематографа, ставил по преимуществу тягучие и занудные слезоточилки вроде «Пока ты спал». Ей-богу, лучше бы он уж продолжал в том же духе, потому что новый его опус не лезет совсем ни в какие ворота, даже если династия главных героев носит фамилию Gates. Vlad Dracula