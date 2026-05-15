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Постер фильма Карма
6.8
Карма - Тизер
Киноафиша Фильмы Карма
6.8

Карма

, 2026
Karma
Франция / триллер
Трейлеры
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Постер фильма Карма
6.8
Пойду 0
Не пойду 0
Карма - Тизер
Карма  Тизер

В ролях

Марион Котийяр
Марион Котийяр
Jeanne
Леонардо Сбаралья
Леонардо Сбаралья
Daniel
Луис Саера
Луис Саера
Vasquez
Дени Меноше
Дени Меноше
Marc
Hugo Trophardy
Thomas
Ferran Font
Manager criée
Anne Le Forestier
Alain Blazquez
Jean
Stivell Pérot
L'epiciere
Vincent Treguier
Vincent Favre
Maite Bassa
Policier procès verbal
Режиссер Гийом Кане
Сценарист Гийом Кане, Симон Жаке
Композитор Максим Нуччи
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 2 часа 29 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 15 мая 2026
Дата выхода
4 апреля 2027 Испания
21 октября 2026 Франция
Производство Caneo Films, Iconoclast, M6 Films
Другие названия
Karma

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb

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Карма - Тизер
Карма Тизер
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Отзывы о фильме

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