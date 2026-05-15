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Скоро в прокате «Дни Сакамото»
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Франция / триллер
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Карма
Тизер
Тизер
В ролях
Марион Котийяр
Jeanne
Леонардо Сбаралья
Daniel
Луис Саера
Vasquez
Дени Меноше
Marc
Hugo Trophardy
Thomas
Ferran Font
Manager criée
Anne Le Forestier
Alain Blazquez
Jean
Stivell Pérot
L'epiciere
Vincent Treguier
Vincent Favre
Maite Bassa
Policier procès verbal
Режиссер
Гийом Кане
Сценарист
Гийом Кане
,
Симон Жаке
Композитор
Максим Нуччи
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Франция
Продолжительность
2 часа 29 минут
Год выпуска
2026
Премьера в мире
15 мая 2026
Дата выхода
4 апреля 2027
Испания
21 октября 2026
Франция
Производство
Caneo Films, Iconoclast, M6 Films
Другие названия
Karma
Еще
Рейтинг фильма
6.8
Оцените
10
голосов
6.6
IMDb
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Карма
Тизер
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