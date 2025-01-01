Меню
Дакота Фаннинг
Награды
Награды и номинации Дакоты Фаннинг
Dakota Fanning
Награды и номинации Дакоты Фаннинг
Золотой глобус 2025
Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role on Television
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Outstanding Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2005
Best Frightened Performance
Победитель
MTV Movie Awards 2010
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2006
Best Frightened Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
