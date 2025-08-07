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Киноафиша Фильмы Vicious

Vicious

Vicious
Напомним о выходе в прокат
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Страна США
Год выпуска 2025
Премьера в мире 7 августа 2025
Дата выхода
7 августа 2025 Чехия
Производство Atlas Independent, Paramount Players, Unbroken Pictures
Другие названия
Vicious, A Gonosz, Vicious - I tre doni del male
Режиссер
Брайан Бертино
Брайан Бертино
В ролях
Дакота Фаннинг
Дакота Фаннинг
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.1
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