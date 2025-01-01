Меню
Мэттью Риз
Награды
Награды и номинации Мэттью Риз
Matthew Rhys
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Мэттью Риз
Золотой глобус 2021
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2017
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Лучший актёр в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2021
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
