«Команда котиков»: Рецензия Киноафиши

В восьмидесятые годы смелый морской котик Клэггарт и его команда помогают людям обезвреживать подводные мины. Однако из-за ошибки героя происходит трагедия, и корабль взрывается. В наши дни молодой котик Куинн охотится вместе со своим лучшим другом за мелкой рыбешкой и сталкивается со злобными акулами. Товарищ погибает. И тогда Куинн решает, что нужно научиться давать отпор злодеям. Встретившись с давно ушедшим в отшельничество Клэггартом, он собирает команду морских котиков, которые должны показать хищникам, кто главный в этом море. Правда, изначально участники не слишком-то напоминают крутых бойцов: Джеральдо все хвастается своей красотой, а Бэт и вовсе лижет камни. Но подготовка и, главное, дух товарищества позволят преодолеть любые трудности.

Казалось бы, мультиками про антропоморфных морских животных сейчас никого не удивить. На этом поприще давно прописалась студия Pixar со своими «В поисках Немо», его сиквелом, а потом и «Лукой». А уж лучше них мало кто работает с анимацией и физикой движений. Но плюс в том, что «Команда котиков» и не пытается конкурировать с мастерами.

Команда котиков

Да, визуальный ряд у этой работы попроще: вода и движения котиков не такие натуральные. А акулы так и вовсе иногда почти полигональные. Но, как ни удивительно, мультфильму есть чем удивить и порадовать зрителей. Причем не только детей, но и взрослых. Хотя бы просто потому, что буквально весь сюжет «Команды котиков» представляет собой пародию на классические боевики. Можно даже разобрать его поэтапно: потеря друга, знакомство с наставником, сбор команды, тренировки, первый бой и так далее. Все очень близко к классическому «Пути героя». Или к каждому второму фильму с условным Жан-Клодом Ван Даммом.

Причем на общем сюжете авторы не останавливаются. Огромное количество сцен содержит совершенно конкретные референсы. Например, в какой-то момент акула скажет герою: «Ты забавный, я убью тебя последним». Прямо как Шварценеггер в «Коммандо». И да, как и в оригинале, потом она попробует продолжить эту шутку, разве что с другим результатом.

Команда котиков

Хотя есть в мультфильме и еще одна тонкость, которую российские зрители, увы, не заметят. В оригинале озвучивать проект пригласили множество ярких звезд. Например, суровый вояка здесь говорит голосом Дж. К. Симмонса. Зная это, трудно не увидеть в мордашке морского котика знакомые черты. Дальше смешнее: дельфина по имени Дольф озвучивает Дольф Лундгрен. И уж совсем расшалившись, на озвучку малозаметной роли поющего котика взяли певца Сила (Seal – «морской котик», один из переводов псевдонима музыканта). И это еще не говоря о том, что сама основа мультфильма построена на игре слов: в Америке этим акронимом обозначают спецназ ВМС. Стоит отметить, что у нас котика Фила (того же Сила) озвучивает Филипп Киркоров, а актриса Марина Кравец – котика Бэт.

Но, конечно, все это не делает мультфильм действительно запоминающимся. Основной его сюжет максимально прост и предсказуем. Хотя если все же говорить о детской целевой аудитории, то история дружбы здесь показана очень правильно. И авторы выводят простейшую мораль, что убегают все по одному, а вот чтобы справиться с любой проблемой, нужно объединиться, и тогда буквально все беды нипочем. При этом создатели иногда позволяют себе очень взрослые (но без скабрезностей) шутки, а сами герои порой оказываются в реальной опасности.

Вряд ли кому-то «Команда котиков» покажется чем-то большим, чем одноразовое развлечение. Слишком уж чувствуется, что над проектом работали начинающие и не очень смелые режиссеры. Но этот единственный просмотр окажется вполне сносным. Детская история вкупе с отсылками и явной пародийностью позабавит и поможет на полтора часа представить, как выглядели бы типичные крутые герои боевиков восьмидесятых в виде морских котиков.