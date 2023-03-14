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Киноафиша Новости Мэттью Риз расследует большое и грязное дело в новом трейлере второго сезона «Перри Мейсона»

Мэттью Риз расследует большое и грязное дело в новом трейлере второго сезона «Перри Мейсона»

14 марта 2023 11:01
Мэттью Риз расследует большое и грязное дело в новом трейлере второго сезона «Перри Мейсона»

Первые эпизоды продолжения детективного сериала уже доступны для просмотра.

Стриминговый сервис HBO Max выпустил новый трейлер второго сезона детективного сериала «Перри Мейсон». Главные роли в шоу играют Мэттью Риз («Прекрасный день по соседству»), Джульет Райлэнс («Собачья жизнь»), Крис Чок («Годзилла против Конга»), Шей Уигэм («Вампиры в Бронксе») и Джастин Кирк («Наследники»).

Сериал основан на произведениях американского классика детективного жанра Эрла Стэнли Гарднера, вдохновленных печально известными убийствами в особняке Грейстоун. В центре истории — депрессивный частный детектив Перри Мейсон (Риз) и его компаньоны Пол Дрейк (Чок) и Делла Стрит (Райлэнс). Во втором сезоне трио берется за расследование убийства отпрыска самой богатой семьи Лос-Анджелеса. Полиция подозревает в преступлении двух юношей мексиканского происхождения, но Мейсон отказывается верить в эту версию. Тщательное расследование приводит героя к раскрытию страшной тайны, затрагивающей интересы некоторых чрезвычайно влиятельных людей.

Шоураннерами второго сезона выступают Джек Эмиел и Майкл Беглер, наиболее известные по сериалу «Больница Никербокер».

Второй сезон «Перри Мейсона» уже транслируется HBO Max. В данный момент доступны две серии из восьми. Следующий эпизод сезона выйдет 20 марта.

Фото: HBO
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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