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Киноафиша Новости Сериал «Перри Мейсон» закрыт после второго сезона

Сериал «Перри Мейсон» закрыт после второго сезона

7 июня 2023 13:26
Сериал «Перри Мейсон» закрыт после второго сезона

Шоу о частном детективе 1930-х годов было завершено, несмотря на положительные отзывы критиков.

Телеканал HBO объявил о закрытии детективного сериала «Перри Мейсон». Второй сезон шоу, вышедший на экраны в марте этого года, стал для него последним.

В своем заявлении представители HBO поблагодарили команду проекта за усердную работу:

«Мы чрезвычайно благодарны Мэттью Ризу и другим членам непревзойденной команды «Перри Мейсона» за их замечательную работу по переосмыслению этой легендарной франшизы. Хотя следующий сезон сериала не будет запущен в производство, мы будем рады продолжить работу с блестящими специалистами из команды Роберта Дауни — младшего над будущими проектами».

«Перри Мейсон» является вольным ремейком одноименного телесериала 1950-х годов, созданного Эрлом Стэнли Гарднером. Действие разверчивается в Лос-Анджелесе 1930-х годов. Сериал повествует о частном детективе Перри Мейсоне (Риз) и его товарищах, готовых взяться за самые опасные дела.

Дауни-младший и его жена Сьюзан Дауни выступали исполнительными продюсерами шоу вместе с Амандой Баррелл. Помимо Риза, главные роли исполняли Джульет Райлэнс, Крис Чок, Диарра Килпэтрик и Эрик Ланж.

Первый сезон сериала дебютировал на HBO в июне 2020 года и получил отличные зрительские рейтинги, а также две номинации на «Эмми» в актерских категориях. Второй сезон получил более высокие оценки от критиков, но растерял часть аудитории в сравнении с предшественником, что, возможно, и послужило причиной закрытия проекта.

Фото: HBO
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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