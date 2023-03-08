Женился на доярке: Райво из «Особенностей национальной охоты» не узнать (фото)

Комедию «Особенности национальной охоты» и по сей день пересматривают с огромным удовольствием. Одну из главных ролей сыграл финский актер Вилле Хаапасало. Что стало с ним спустя почти 30 лет?

В культовой комедии Александра Рогожкина Вилле перевоплотился в юношу по имени Райво, который хотел приобщиться к культуре русской охоты. В «Особенностях...» вместе с Хаапасало снялась и его жена Саара Хедлунд. Она исполнила роль одной из пышногрудых доярок, к которым как-то приехали главные герои.

Брак Вилле и Саары продержался больше 15 лет. У них родилось двое детей, но наличие общих наследников не скрепило отношения супругов. К тому же Хаапасало увлекся другой женщиной. Ей оказалась Тина Баркалая, которая на тот момент была режиссером и креативным директором РА Barkstel. Новая избранница родила от Вилле сына, который растет копией отца.

Сегодня Хаапасало 50 лет. Актер кардинально изменился со времен «Особенностей...»: он располнел и обзавелся двойным подбородком. В нем не осталось ничего от того миловидного юноши, который блистал в комедии Рогожкина.