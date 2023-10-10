«Нужно расставаться»: Соколов из «Маленькой Веры» разоткровенничался о личном

Андрей Соколов за годы жизни связывал себя узами брака три раза. Последние его отношения закончились в 2015 году, и теперь он уделяет свое внимание подрастающей дочери Софии. И, как оказалось, этот опыт позволил ему понять, что такое идеальные отношения.

По словам звезды «Маленькой Веры», любой роман основан на компромиссах, ведь партнерам нужно принимать друг друга такими, какие они есть. Но если ссор в отношениях становится все больше, а общий язык найти не удается, то их непременно нужно заканчивать.

«Если неприятие, усталость или лимит боли исчерпаны, нужно расставаться», — признался артист порталу «Караван историй».

Соколов также отметил, что некоторые люди вовсе не созданы для совместной жизни с кем-либо. Как уверен артист, далеко не все рождены, чтобы встретить свою вторую половинку, и прекрасно чувствуют себя в одиночестве.