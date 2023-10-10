Как выглядит мать 61-летнего Соколова: ахнете, когда увидите

Звезда «Маленькой Веры» Андрей Соколов на этой неделе отмечает важную дату. Его маме Любови Матвеевне исполняется 89 лет. В понедельник артист опубликовал поздравление и фотографию матери, восхитившую всех подписчиков.

Для своих лет женщина выглядит все такой же красивой и удивительно бодрой. Мать Соколова работала инженером-энергетиком, а отец дослужился от обычного слесаря до главного инженера. Сам Андрей собирался строить летательные аппараты, но, уже получив диплом, решил попробовать свои силы в кино.

В 80-х его называли первым секс-символом СССР, да и сегодня недостатка в ролях актер не испытывает. Коллеги и поклонники Соколова активно присоединились к поздравлениям. Любови Матвеевне желали прожить еще много лет и запастись самым крепким здоровьем, а за актера искренне радовались: в его годы далеко не все могут похвастаться тем, что мама до сих пор рядом.