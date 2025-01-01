Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Бенисио Дель Торо
Награды
Награды и номинации Бенисио Дель Торо
Benicio Del Toro
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Бенисио Дель Торо
Оскар 2001
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Оскар 2004
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Каннский кинофестиваль 2008
Лучший актер
Победитель
Каннский кинофестиваль 2012
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Золотой глобус 2001
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Победитель
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
BAFTA 2016
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
Лучшая мужская роль
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2003
Best Actor
Победитель
MTV Movie Awards 2013
Best Latino Actor
Номинант
Сандэнс 2002
Премия «Дань независимому видению»
Победитель
Берлинале 2001
Лучший актер
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
2 сезон сериал «Лихие» завершен: что сказал Юрий Быков о конце истории и шансах на продолжение — быть ли 3 сезону или нет?
У этих 5 мультсериалов не было ни одного плохого сезона: шедевры вплоть до самого финала
Немногим удалось уловить дух «Игры престолов», но эти 3 сериала смогли: в них интриг, крови и боли не меньше, чем в хите HBO
Самый кассовый российский мультик 2024-го вернется с продолжением в кино: оставил в лузерах даже «Машу и Медведя»
Хруст льда снаружи, треск пламени внутри: 5 роскошных скандинавских фильмов с рейтингом 7.5+ – о концовке №1 зрители спорят 13 лет
За что Пальто отправили в колонию в финале «Слова пацана»? Статья серьезная, но надолго в тюрьме он не задержится
Вдохновлен «Москва слезам не верит»: в 2020-м этот детектив зрители назвали «главным кинособытием» – понятно, откуда рейтинг 8.1
«Оно: Добро пожаловать в Дерри» всего за 3 серии исправили главную ошибку фильмов про Пеннивайза – и это без клоуна в кадре
3 сезон «Поднятия уровня» отложили в долгий ящик из-за «Человека-бензопилы»: хотите продолжение истории Сон Джин-Ву – готовьтесь платить
«Не заметила, как меня захватило»: этому детективу со звездой «Невского» не зря поставили 8.1 – 16 серий увлекают не только видами Петербурга
Как раз успеем до выхода пятого сезона: топ-5 сериалов, которые точно стоит посмотреть фанатам «Очень странных дел»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667