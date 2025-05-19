«Финикийская схема»: Рецензия Киноафиши

Каннский кинофестиваль в самом разгаре. Лазурный берег продолжает открывать свои двери, предлагая устрицы звездам, кинокритикам и синефилам, а Уэс Андерсон в рамках конкурсной программы представляет свою очередную картину «Финикийская схема». Вот только этот фильм вполне мог бы оказаться в какой-нибудь параллельной секции, так как вряд ли есть смысл выдвигать на «Золотую пальмовую ветвь» одну из однотипных лент, которые режиссер делает из года в год. Впрочем, это все-таки кино, которое приятно для души.

В центре сюжета — богач Жа-Жа Корда, сделавший себе состояние на авиастроении и производстве оружия. Его имя у всех на слуху, поэтому у героя масса завистников и недоброжелателей, которые хотят ему скорейшей смерти. Даже после самой страшной и смертельно опасной авиакатастрофы он выживает, вновь выходя победителем. Однако этот инцидент заставляет Корду задуматься о будущем, ведь не факт, что гибели удастся избежать в следующий раз. Несмотря на огромное количество приемных сыновей, магнат решает составить завещание в пользу своей единственной дочери Лизель, которая уже давно ушла в монастырь. Корда питает к ней колоссальное доверие. Он убежден, что она идеально подходит на роль наследницы. Вот только необходимо решить несколько бюрократических дел, устроить личные «дворцовые» переговоры, и, возможно, отречься от Бога.

Окантовывая историю темами семейных ценностей и взаимоотношений, Уэс Андерсон снова применяет излюбленную симметрию в кадре, устраивая на экране настоящее геометрическое торжество. Мизансцены, где в фокусе один-единственный объект, четкие и сбалансированные, а зеркально расположенные декорации и персонажи всегда создают ощущение псевдокукольного мира, где все детали на своих местах. Довершают картинку яркие пастельные цвета, умопомрачительные костюмы и изобилие реквизита, без которого невозможно было бы прочувствовать этот придуманный мир.

Исполнитель главной роли Бенисио Дель Торо встречается с остальными героями, которые в привычном для Андерсона стиле разговаривают спокойно, чуть монотонно, но при этом остроумно. Четкие интонации, паузы, повторения и крики побуждают даже не прислушиваться к смыслу высказанного текста, а просто любоваться и чувствовать аудиальную магию картины. Волшебства в этом плане добавляет давно сотрудничающий с Андерсоном композитор Александр Деспла. Благодаря его музыке фильм становится более громким и волнующим.

Конечно, наряду со сложной диалоговой игрой, разбирательствами по поводу долей наследства, финансовыми перипетиями и динамикой семейных отношений фильм полон комических элементов. Юмор Андерсона такой запоминающийся именно из-за его понятности, сухости, резкости и абсурдности. Другими словами, у режиссера ничего не меняется — он абсолютно верен своему «игрушечному» миру и готов радовать зрителей этим из раза в раз.

Пусть герои Андерсона напоминают муравьев, которые пытаются скрыться от дождя, но в их истории наступает благодать. Оказывается, даже столь богатые люди, как Корда, способны раскрыть в себе способность чувствовать, отвергнув финансовые махинации ради скромной и спокойной жизни без покушений в компании своей дочурки.

Создавать киношные тренды, менять правила, будоражить зрителей и создавать хаос — все это к «Финикийской схеме» не относится. Если же вы огромный фанат Уэса Андерсона, то после просмотра вы выйдете абсолютно счастливым и окрыленным. В противном случае от этой картины ничего нового ждать не стоит — режиссер совершенно себе не изменяет и оказывается абсолютно понятен.