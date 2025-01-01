Меню
Мег Райан
Награды
Meg Ryan
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Мег Райан
Золотой глобус 1999
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1994
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1990
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотая малина 2009
Худшая женская роль
Номинант
Худшая женская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1999
Best On-Screen Duo
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1995
Best Female Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1994
Best On-Screen Duo
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
Best Female Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1995
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
