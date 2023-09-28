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Киноафиша Новости Четвертый сезон «Настоящего детектива» получил новый трейлер и дату премьеры

Четвертый сезон «Настоящего детектива» получил новый трейлер и дату премьеры

28 сентября 2023 13:11
Четвертый сезон «Настоящего детектива» получил новый трейлер и дату премьеры

Действие очередной главы антологии развернется на Аляске.

Кабельный канал HBO и стриминговый сервис Max представили второй трейлер четвертого сезона «Настоящего детектива», получившего подзаголовок «Страна тьмы». В отличие от первого проморолика, в новом трейлере знакомят с сюжетом и центральными персонажами, которых сыграли лауреат двух премий «Оскар» Джоди Фостер и обладательница боксерских титулов Кали Рейс. Также объявлена дата премьеры, которую отсрочили из-за забастовок голливудских профсоюзов — сериал стартует 14 января 2024 года.

События четвертого сезона развернется в Эннисе, штат Аляска. В этом холодом месте во время полярной ночи бесследно пропадает группа работников местной арктической исследовательской станции. Заниматься таинственным инцидентом поручают женщинам-детективам — Лиз Дэнверс (Фостер) и Эванджелин Наварро (Рейс). Во время расследования главные героини сталкиваются с призраками прошлого и ужасающей истиной, когда-то похороненной под толстыми арктическими льдами.

Шоураннером и постановщиком всех серий выступила Исса Лопес («Все плохо»), до этого снимавшая независимое кино. Сценарий вместе с ней разработал Алан Пейдж («Сияющие»). В продюсерскую команду наряду с Лопес и Фостер входят Барри Дженкинс, Мэттью МакКонахи, Вуди Харрельсон, Кэри Фукунага и Ник Пиццолатто. В основном касте также заняты Кристофер Экклстон, Джон Хоукс, Финн Беннетт, Изабелла Стар Лаблан, Ака Нивиана, Анна Лэмб, Джоэль Монгран и Фиона Шоу.

Фото: HBO
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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