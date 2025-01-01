Меню
Джоди Фостер
Награды
Награды и номинации Джоди Фостер
Jodie Foster
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Джоди Фостер
Оскар 1992
Лучшая женская роль
Победитель
Оскар 1989
Лучшая женская роль
Победитель
Оскар 2024
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 1995
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1977
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Каннский кинофестиваль 2021
Почетная Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Золотой глобус 2025
Best Performance by a Female Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Победитель
Золотой глобус 2021
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Золотой глобус 2013
Премия Сесиля Б. Де Милля
Победитель
Золотой глобус 1992
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 1989
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2024
Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 2012
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2008
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1998
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1995
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1977
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучшая актриса в мини-сериале или фильме
Победитель
Outstanding Limited or Anthology Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Made for Television Movie
Номинант
Outstanding Made for Television Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992
Лучшая женская роль
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1977
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Победитель
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1990
Лучшая женская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1995
Best Female Performance
Номинант
Берлинале 1996
Камера Берлинале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 1995
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО
