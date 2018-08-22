«Отель «Артемида»»: Рецензия Киноафиши

И преступникам нужен отдых

В США будущего есть особый отель под названием «Артемида». Его держит Медсестра (Джоди Фостер). Любой преступник, состоящий в особом клубе, может прийти в этот отель, и ему окажут медицинскую помощь и позволят немного отдохнуть. Но есть несколько правил: в отеле никакого оружия, и гости должны полностью выполнять требования персонала. Однажды после неудачной попытки ограбления в «Артемиду» попадают два брата (Стерлинг К. Браун и Брайан Тайри Генри), лучший в мире киллер (София Бутелла) и заносчивый торговец оружием (Чарли Дэй). А ещё хозяйка должна придержать номер для ещё одного гостя — главного преступника города. Но не все посетители собираются следовать правилам.

Кадр из фильма «Отель “Артемида”»

Дебютный фильм сценариста третьего «Железного человека» и пятой части франшизы «Миссия невыполнима» Дрю Пирса привлекает в первую очередь актёрским составом. Это и останется главным его достоинством. Нужно сразу понимать, что это не масштабный блокбастер с размахом, а скорее камерный триллер, где всё действие будет происходить в одном здании, пусть и большом. И зрителей автор хочет заинтересовать не яркостью и динамикой сюжета. Здесь идея скорее в раскрытии характеров людей, оказавшихся в сложной ситуации.

Кадр из фильма «Отель “Артемида”»

Это видно и по тому, что сам мир, в котором происходит действие, показан очень уж схематично, а иногда и совершенно непонятно. В сюжете слишком много лишних деталей, которые не получают должного раскрытия. Действие перенесено в будущее, на улицах бунты из-за отключения воды, однако всё это не слишком-то влияет на основное действие. Все технологии раскрываются лишь в эпизодах вроде лечения пациентов да переговорах по голографической связи. Если заменить эти приборы обычными скальпелями и телефонами, мало что изменилось бы.

Кадр из фильма «Отель “Артемида”»

Но даже со всеми мелкими недостатками, смотреть «Отель “Артемида”» всё равно приятно. Как уже сказано в начале, в первую очередь из-за актёров. Джоди Фостер здесь живая и настоящая, а Дэйв Батиста снова в очень идущем ему образе устрашающего, но доброго человека безо всякого переигрывания в стиле «Стражей галактики». С десяток главных персонажей сталкиваются друг с другом, ссорятся, мирятся, строят планы или пытаются спасти себя. И если простить некоторую поверхностность образов, то следить за ними становится очень интересно. Подводит только, что в сценарии не нашлось места действительно неожиданным твистам. Повороты сюжета слишком уж легко предсказать, а с определённого момента всё выглядит нарочито просто и даже наивно.

Кадр из фильма «Отель “Артемида”»

Экшен-сцен в картине не очень много. Но с первого взгляда на наряд Софии Бутеллы, сомневаться не приходится — она будет драться ногами, а красное платье будет летать в воздухе кровавым пятном. Да и Батисте под конец дадут поиграть мускулами и даже помахать топором. Не удаётся раскрыться разве что Закари Куинто — он, как и его персонаж, остаётся в тени Джеффа Голдблюма. Среди всех ярких образов самым слабым звеном кажется как раз герой Стерлинга Брауна, а вроде бы вокруг него и строится вся история. Но, строго говоря, экранного времени ему дают не больше, чем остальным. При этом к финалу самые эмоциональные сцены и вовсе отдают другим персонажам. Так что вопрос о «главном герое повествования» здесь не так очевиден.

Кадр из фильма «Отель “Артемида”»

К сожалению, «Отель “Артемида”» по динамике и сюжету, скорее всего, останется в неудачной нише: тем, кто хочет криминального экшена, фильм покажется слишком скучным, а ценителям атмосферных триллеров — слишком простым и поверхностным. Но моменты, связанные с прошлым героини Фостер, драки Бутеллы и невероятно харизматичный Голдблюм уже оправдывают многие недостатки. Этому фильму не помешало бы добавить лишние полчаса времени, чтобы раскрыть характеры и добавить объёма неплохо задуманной истории, тогда сюжет заиграет полной палитрой красок. А пока что он выглядит просто неплохим первым опытом режиссуры.

Алексей Хромов

В российском прокате с 23 августа 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Отель “Артемида”»