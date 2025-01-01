Меню
Джиллиан Андерсон
Награды
Награды и номинации Джиллиан Андерсон
Gillian Anderson
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Джиллиан Андерсон
Золотой глобус 2021
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 1997
Лучшая актриса сериала (драма)
Победитель
Золотой глобус 2007
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1999
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 1998
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 1996
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1997
Лучшая актриса в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1996
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
BAFTA 2011
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Best Actress
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 1997
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
