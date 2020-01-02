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Постер к сериалу Шериф
Постер к сериалу Шериф
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Оцените
Киноафиша Сериалы Шериф

Шериф (2020 - 2020)

Deputy 16+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 44 минуты
Телеканал FOX
Продолжительность сериала 9 часов 32 минуты
О чем сериал

В полицейском округе Лос-Анджелеса случается трагедия — погибает уважаемый местный шериф. По закону на его место должен быть назначен сотрудник, прослуживший дольше остальных. Им оказывается законопослушный и честный полицейский Билл Холлистер, отличающийся неразговорчивостью и суровостью. Он идеален для правосудия, но для политики оказывается катастрофически неугодным. Несмотря на это, ему все же придется проявить свои лучшие качества, которые помогут в противостоянии с миром преступности и коррупции, только вот получится ли у него скорректировать свои методы? Смотри все серии «Шерифа» в хорошем качестве и наслаждайся борьбой с криминальным миром под властным руководством жесткого, но справедливого копа.

Шериф - русскоязычный трейлер
Шериф
русскоязычный трейлер
В ролях
В ролях
Стивен Дорфф
Стивен Дорфф
Брайан Ван Холт
Брайан Ван Холт
Яра Мартинес
Яра Мартинес
Бекс Тейлор-Клаус
Бекс Тейлор-Клаус
Шэйн Пол МакГи
Даниэль Моне Троуэр
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Шериф - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 13 эпизодов
 
Кадры из сериала
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