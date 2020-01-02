В полицейском округе Лос-Анджелеса случается трагедия — погибает уважаемый местный шериф. По закону на его место должен быть назначен сотрудник, прослуживший дольше остальных. Им оказывается законопослушный и честный полицейский Билл Холлистер, отличающийся неразговорчивостью и суровостью. Он идеален для правосудия, но для политики оказывается катастрофически неугодным. Несмотря на это, ему все же придется проявить свои лучшие качества, которые помогут в противостоянии с миром преступности и коррупции, только вот получится ли у него скорректировать свои методы? Смотри все серии «Шерифа» в хорошем качестве и наслаждайся борьбой с криминальным миром под властным руководством жесткого, но справедливого копа.