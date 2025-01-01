Меню
Персоны
Деннис Куэйд
Награды
Награды и номинации Денниса Куэйда
Dennis Quaid
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Золотой глобус 2011
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2003
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Золотая малина 2025
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
