Кандагар, Афганистан. Во время ремонта боевой машины отряд армии США попадает под артобстрел талибов. Выживает лишь сапёр инженерной бригады, получив серьёзную травму ноги и потеряв в той бойне младшего брата. Спустя 2 года он приезжает в Колорадо в лагерь подготовки рейнджеров, чтобы попытаться пройти тяжёлый отбор и исполнить мечту погибшего брата. В ходе последнего испытания подразделение кандидатов в рейнджеры со специальным оружием для стрельбы холостыми вместе с тем самым сапёром, которого назначили командиром группы, сталкивается с огромным боевым роботом неизвестного происхождения, который вступает с ними в бой.