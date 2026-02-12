Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Храбрый Давид» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Военная машина
7.2
Военная машина - Трейлер
Киноафиша Фильмы Военная машина
7.2

Военная машина

, 2026
War Machine
Австралия, США / боевик, фантастика, триллер / 18+
Трейлеры
Пойду 5
Не пойду 0
Постер фильма Военная машина
7.2
Пойду 5
Не пойду 0
Военная машина - Трейлер
Военная машина  Трейлер

О фильме

Кандагар, Афганистан. Во время ремонта боевой машины отряд армии США попадает под артобстрел талибов. Выживает лишь сапёр инженерной бригады, получив серьёзную травму ноги и потеряв в той бойне младшего брата. Спустя 2 года он приезжает в Колорадо в лагерь подготовки рейнджеров, чтобы попытаться пройти тяжёлый отбор и исполнить мечту погибшего брата. В ходе последнего испытания подразделение кандидатов в рейнджеры со специальным оружием для стрельбы холостыми вместе с тем самым сапёром, которого назначили командиром группы, сталкивается с огромным боевым роботом неизвестного происхождения, который вступает с ними в бой.

В ролях

Алан Ричсон
Алан Ричсон
81
Деннис Куэйд
Деннис Куэйд
Sheridan
Даниэль Уэббер
Даниэль Уэббер
57
Джай Кортни
Джай Кортни
Squad Leader
Эсай Моралес
Эсай Моралес
Torres
Кейнан Лонсдейл
Кейнан Лонсдейл
60
Джек Паттен
109
Стефан Джеймс
Стефан Джеймс
7
Дэвид Томлинсон
Дэвид Томлинсон
Джэйк Райан
Джэйк Райан
Кристофер Кирби
Кристофер Кирби
Мэтт Тестро
Режиссер Патрик Хьюз
Сценарист Патрик Хьюз, James Beaufort
Композитор Dmitri Golovko
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Австралия / США
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 5 марта 2026
Премьера в мире 12 февраля 2026
Дата выхода
12 февраля 2026 Австралия MA 15+
Сборы в мире $56 984
Производство Emu Creek Pictures, Hidden Pictures, Huge Films
Другие названия
War Machine, Máquina de guerra, 侵略機器, Cỗ Máy Chiến Tranh, Ismeretlen támadók, Katil Makine, La machine de guerre, Máquina Bélica, Mașină de război, Maszyna do zabijania, Válečné monstrum, Военная машина, Машина війни, Ратна машина, Maquina de guerra

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 15 голосов
6.3 IMDb
Написать отзыв
Обновлено 31 мая 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Военная машина - Трейлер
Военная машина Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Наша рецензия

Алан Ричсон против пришельцев.
Алан Ричсон против пришельцев. В полку бестолковых, но по-олдскульному задорных боевиков случилось пополнение — вольноопределяющая «Военная машина» заступила на службу фабрики бесконечного контента Netflix. Немудреная смесь боевика, триллера и научной фантастики, снятая австралийцем Патриком Хьюзом (режиссером третьей части «Неудержимых» и дилогии «Телохранитель киллера»), радует звездным кастом и старой доброй беготней людей в военной форме от огромной разрушающей все на своем пути…

Отзывы о фильме

Weteran Mc 31 мая 2026, 05:17
"Военная машина" - международный фантастический боевик 2026 года от студии #Netflix.

Сюжет повествует про сапёра, который потерял брата… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 31 мая 2026, 18:27
Были рады прочесть ваш отзыв, спасибо!
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

В 9 раз больше, чем у «Кей-поп охотниц»: боевик от Netflix уже оценили 44.4 млн зрителей – «идеален, чтобы отключить мозг и расслабиться»
24 марта 2026 17:27 В 9 раз больше, чем у «Кей-поп охотниц»: боевик от Netflix уже оценили 44.4 млн зрителей – «идеален, чтобы отключить мозг и расслабиться» И это несмотря на весьма скромные рейтинги.
Кадры из фильмов «Чума», «Провод мертвеца», «Ограбление в Лос-Анджелесе»
23 марта 2026 13:00 Не только обаятельная «Горничная» Сидни Суини: 5 успешных новинок марта 2026 года — это надо посмотреть Вы могли это пропустить.
Netflix сделал «царский подарок» фанатам боевиков — за 3 дня новинку посмотрели 39 млн зрителей
11 марта 2026 17:31 Netflix сделал «царский подарок» фанатам боевиков — за 3 дня новинку посмотрели 39 млн зрителей Фильм дает ровно то, чего от него ждут.
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Награда за 50 лет брака: какие выплаты положены россиянам и как получить на карту
5-литровые баклажки не выбрасывал никогда: 10+ вариантов использования их дома и на даче — каждая поделка выглядит дорого
Скатерти и «бабушкины» салфетки гниют на помойке: в Европе уже 10 лет накрывают стол кусками дерева – вид дороже, чем в ресторанах
Выходим на орбиту советской классики: угадаете 5 Sci-Fi из СССР по кадру с космическим кораблём? (тест)
Призрачный гонщик официально вернулся в фильмы Marvel: только вот Кейджа верхом на байке мы уже все-таки не увидим
Всего 1 сезон и рейтинг 7,2: кинокритик назвала умный детективный сериал Apple TV, который легко посмотреть за выходные
Все ждали провала, но в Amazon взялись за голову: «Кольца власти» к 3-му сезону добрались до самого интересного
3 главные премьеры августа для любителей фантастики — одна из них почти копия «Настоящего детектива», только с супергероями
Вы когда-нибудь мечтали о лучшей версии «Субстанции» и «Джокера»? DC снял первый бодихоррор и инсайдеры визжат от восторга
Безумно завидую тем, кто пропустил этот сериал: 8 серий от создателей «Тьмы» взрывают мозг
«Машу и Медведя» подвинули: какой «оранжевый» российский мульт неожиданно стал хитом на Ближнем Востоке (не «Три кота»)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше