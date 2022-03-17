Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Парящий тигр - дублированный трейлер
Киноафиша Трейлеры Парящий тигр. Дублированный трейлер

Парящий тигр. Дублированный трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 16 февраля 2022
Парящий тигр – Однажды 12-летний Роб Хортон, гуляя по лесу, набредает на железную клетку с бенгальским тигром. Тигр становится самой большой тайной мальчика. И только одному человеку на свете, новенькой однокласснице Сикстине, он открывает свой секрет. Дети решают выпустить зверя из клетки.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Гульнара Хайбрахманова 17 марта 2022, 20:24
Оценка
Советую.. И поражена низкой оценкой(( В свете сегодняшнего дня фильм особенно актуален. При видимой простоте сюжета, композиции, отсутствии спецэффектов, которыми пытаются в наше время заполнить бессмысленное временное пространство в фильмах, фильм ОЧЕНЬ МУДРЫЙ!! И это самое важное , за что он заслуживает внимания и признания.
Приведу фразы, которые вы услышите в фильме (самые громкие), которые заставят задуматься.. По ним вы поймете ваш ли этот фильм. Если не тронули - то не тратьте время, чтобы после не ставить 2 звезды..До него нужно дорасти...
1.Только ты сама можешь спасти себя..
2. Мы одинаково видим этот мир (диалог мамы и сына - элемент эмоциональной связи)..
3, Впусти печаль в сердце, там ее место.. (любые чувства - их место в сердце, принять - прожить.)
Очень хочется попросить - если фильм кому то не понравился, не ставьте ничего...Дайте людям возможность почувствовать, что их души еще живы...Дайти авторам фильма возможность достучаться до сердца...
17 марта 2022, 20:24 Ответить
Гульнара Хайбрахманова 17 марта 2022, 20:24
Оценка
Дайте**
17 марта 2022, 20:24 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

5.6 Парящий тигр
Парящий тигр семейный, приключения, 2021, США
Три богатыря и свет клином - тизер 00:40
Три богатыря и свет клином  тизер
Брат навсегда - трейлер 01:51
Брат навсегда  трейлер
Астрал. Свеча ведьмы - дублированный трейлер 01:56
Астрал. Свеча ведьмы  дублированный трейлер
Папины дочки. Мама вернулась - трейлер 02:02
Папины дочки. Мама вернулась  трейлер
Горыныч - трейлер 02:43
Горыныч  трейлер
Авиатор - трейлер 2 02:25
Авиатор  трейлер 2
Аватар: Пламя и пепел - дублированный трейлер 02:34
Аватар: Пламя и пепел  дублированный трейлер
Буратино - трейлер 2 02:11
Буратино  трейлер 2
Шелби Оукс. Город-призрак - trailer 2 01:30
Шелби Оукс. Город-призрак  trailer 2
Иллюзия обмана 3 - дублированный трейлер 2 02:24
Иллюзия обмана 3  дублированный трейлер 2
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше