Парящий тигр
– Однажды 12-летний Роб Хортон, гуляя по лесу, набредает на железную клетку с бенгальским тигром. Тигр становится самой большой тайной мальчика. И только одному человеку на свете, новенькой однокласснице Сикстине, он открывает свой секрет. Дети решают выпустить зверя из клетки.
Приведу фразы, которые вы услышите в фильме (самые громкие), которые заставят задуматься.. По ним вы поймете ваш ли этот фильм. Если не тронули - то не тратьте время, чтобы после не ставить 2 звезды..До него нужно дорасти...
1.Только ты сама можешь спасти себя..
2. Мы одинаково видим этот мир (диалог мамы и сына - элемент эмоциональной связи)..
3, Впусти печаль в сердце, там ее место.. (любые чувства - их место в сердце, принять - прожить.)
Очень хочется попросить - если фильм кому то не понравился, не ставьте ничего...Дайте людям возможность почувствовать, что их души еще живы...Дайти авторам фильма возможность достучаться до сердца...
Авторизация по e-mail