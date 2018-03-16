«Можно только представить»: Рецензия Киноафиши

Жизнь без запасного плана

Мальчик Барт Миллард живет в семье, где отец поколачивает мать. Поэтому все, что у него есть, – это музыка и мечты, и за это ему достается от отца, который считает, что все, что нельзя трансформировать в деньги, лишь отвлекает сына от жизни. Когда маме надоедает так жить, она забирает ребенка и везет в лагерь, который устраивает местная церковь. Там Барт находит друзей, и они становятся неразлучными, как три мушкетера. Вернувшись из лагеря, мальчик узнает, что мама их бросила. И Барту приходится заняться спортом, потому что этого так хотел его отец, однако он все равно каждую свободную секунду проводит в наушниках, которые очень похожи на те, в которых щеголяет Питер Квилл, он же Звездный Лорд из «Стражей Галактики». Но получив травму, ему приходится найти другое занятие.

Кадр из фильма «Можно только представить»

Барт оказывается в вокальном коллективе, где сначала трудится помощником звукорежиссера. Но как только их руководительница слышит, как мальчик поет, - герой тут же получает заглавную роль в предстоящем мюзикле. Получив первую известность, он задумывается о карьере музыканта, а очередные истерики отца лишь подталкивают его к отъезду, так что, получив диплом, Барт отправляется покорять шоу-бизнес. Но так и не найдя свой стиль и получив достаточное количество отказов, Барт понимает, что ему нужно вернуться домой. Там он должен примириться с отцом, попробовать извиниться перед Шеннон, девушкой, которую бросил перед отъездом, и повзрослеть, чтобы полностью посвятить себя музыке.

Кадр из фильма «Можно только представить»

Картины с очевидным религиозным подтекстом в США имеют целое направление, у них есть своя аудитория, и они обычно с легкостью отбивают вложенные в них деньги. В других странах, правда, подобные проекты крайне редкое явление, слишком уж специфические темы поднимают их авторы. «Можно только представить» - редкое исключение из этих правил. Картина посвящена истории вокалиста христианской группы Mercy Me, который сочинил хит, ставший мировой сенсацией. Дуэт режиссеров Эндрю и Джо Эрвинов поставил по-детски добрую картину о достижении всего и вся благодаря вере и всепрощению. Пасторы здесь, в отличие от «В центре внимания» Тома Мак Карти, хорошие, дающие правильные советы и следящие за оступившимися людьми.

Кадр из фильма «Можно только представить»

Создатели фильма не отвлекаются на обучение героя музыкальным азам и не останавливаются на каждом концерте группы Mercy Me в отдельности. Многое просто пролистывается за ненадобностью, главное для них - это Барт Миллард, его горести, обиды и юмор, поначалу дурацкий, который в конечном итоге перерастает в сдержанность и попытку понять ценности взрослого мира. Создатели вспоминают про идеальный вариант признания любви как к другому человеку, так и к музыке. Все-таки аудиокассеты, которыми здесь все активно пользуются, долгое время были неким инструментом, с помощью которого человечество знакомилось и заслушивало до дыр и будущих классиков, и тех, кто успел на данный момент бесследно исчезнуть.

Кадр из фильма «Можно только представить»

Если вам интересна настоящая жизнь людей, посвятивших себя музыке, не пожалейте времени и посмотрите фильмы Джона Карни («Однажды», «Хоть раз в жизни», «Синг Стрит»). В любом другом случае, «Можно только представить» вполне себе подойдет как развлечение на вечер. Во многом из-за работы композитора Брента Маккоркла, умудрившегося вписать сюда даже любимое киноманами «Hallelujah» в исполнении Леонарда Коэна из классических уже «Хранителей» Зака Снайдера. Фильм получился и благодаря актерам. Дебютант Дж. Майкл Финли на пятерку справился с партией главного героя, Броди Роуз («Ходячие мертвецы», «Под куполом») уверенно отыграл Барта в детстве, а ветеран Голливуда Деннис Куэйд исполнил роль сурового отца. Музыкантам коллектива Mercy Me повезло гораздо меньше, запоминается из них лишь бас-гитарист, и то потому, что цитирует все подряд, как одна из мисс, идущего в кино «Излома времени».

Кадр из фильма «Можно только представить»

Картина «Можно только представить» - интересный взгляд на современную музыкальную индустрию, на возможность попасть и «устаканиться» в ней за счет веры. При этом даже в финале, когда создатели показывают реальных прототипов и говорят об их невероятном успехе, почему-то никто не упоминает благотворительность. А не это ли одна из главных добродетелей, которую должны творить верующие? Или это срабатывает лишь с теми, кто прошел через огонь, воду и медные трубы? Фильм получился максимально «беззубым», таким сладким музыкальным аналогом мелодрам по произведениям Николаса Спаркса - сколько ни рыдай во время просмотра, «задним» умом все равно понимаешь, что все может закончиться исключительно полномасштабным и окончательным хэппи-эндом без вариантов.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 15 февраля 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Можно только представить»