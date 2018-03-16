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«Можно только представить»: Рецензия Киноафиши

16 марта 2018 00:00
«Можно только представить»: Рецензия Киноафиши
Жизнь без запасного плана

Мальчик Барт Миллард живет в семье, где отец поколачивает мать. Поэтому все, что у него есть, – это музыка и мечты, и за это ему достается от отца, который считает, что все, что нельзя трансформировать в деньги, лишь отвлекает сына от жизни. Когда маме надоедает так жить, она забирает ребенка и везет в лагерь, который устраивает местная церковь. Там Барт находит друзей, и они становятся неразлучными, как три мушкетера. Вернувшись из лагеря, мальчик узнает, что мама их бросила. И Барту приходится заняться спортом, потому что этого так хотел его отец, однако он все равно каждую свободную секунду проводит в наушниках, которые очень похожи на те, в которых щеголяет Питер Квилл, он же Звездный Лорд из «Стражей Галактики». Но получив травму, ему приходится найти другое занятие.

Кадр из фильма «Можно только представить»
Кадр из фильма «Можно только представить»

Барт оказывается в вокальном коллективе, где сначала трудится помощником звукорежиссера. Но как только их руководительница слышит, как мальчик поет, - герой тут же получает заглавную роль в предстоящем мюзикле. Получив первую известность, он задумывается о карьере музыканта, а очередные истерики отца лишь подталкивают его к отъезду, так что, получив диплом, Барт отправляется покорять шоу-бизнес. Но так и не найдя свой стиль и получив достаточное количество отказов, Барт понимает, что ему нужно вернуться домой. Там он должен примириться с отцом, попробовать извиниться перед Шеннон, девушкой, которую бросил перед отъездом, и повзрослеть, чтобы полностью посвятить себя музыке.

Кадр из фильма «Можно только представить»
Кадр из фильма «Можно только представить»

Картины с очевидным религиозным подтекстом в США имеют целое направление, у них есть своя аудитория, и они обычно с легкостью отбивают вложенные в них деньги. В других странах, правда, подобные проекты крайне редкое явление, слишком уж специфические темы поднимают их авторы. «Можно только представить» - редкое исключение из этих правил. Картина посвящена истории вокалиста христианской группы Mercy Me, который сочинил хит, ставший мировой сенсацией. Дуэт режиссеров Эндрю и Джо Эрвинов поставил по-детски добрую картину о достижении всего и вся благодаря вере и всепрощению. Пасторы здесь, в отличие от «В центре внимания» Тома Мак Карти, хорошие, дающие правильные советы и следящие за оступившимися людьми.

Кадр из фильма «Можно только представить»
Кадр из фильма «Можно только представить»

Создатели фильма не отвлекаются на обучение героя музыкальным азам и не останавливаются на каждом концерте группы Mercy Me в отдельности. Многое просто пролистывается за ненадобностью, главное для них - это Барт Миллард, его горести, обиды и юмор, поначалу дурацкий, который в конечном итоге перерастает в сдержанность и попытку понять ценности взрослого мира. Создатели вспоминают про идеальный вариант признания любви как к другому человеку, так и к музыке. Все-таки аудиокассеты, которыми здесь все активно пользуются, долгое время были неким инструментом, с помощью которого человечество знакомилось и заслушивало до дыр и будущих классиков, и тех, кто успел на данный момент бесследно исчезнуть.

Кадр из фильма «Можно только представить»
Кадр из фильма «Можно только представить»

Если вам интересна настоящая жизнь людей, посвятивших себя музыке, не пожалейте времени и посмотрите фильмы Джона Карни («Однажды», «Хоть раз в жизни», «Синг Стрит»). В любом другом случае, «Можно только представить» вполне себе подойдет как развлечение на вечер. Во многом из-за работы композитора Брента Маккоркла, умудрившегося вписать сюда даже любимое киноманами «Hallelujah» в исполнении Леонарда Коэна из классических уже «Хранителей» Зака Снайдера. Фильм получился и благодаря актерам. Дебютант Дж. Майкл Финли на пятерку справился с партией главного героя, Броди Роуз («Ходячие мертвецы», «Под куполом») уверенно отыграл Барта в детстве, а ветеран Голливуда Деннис Куэйд исполнил роль сурового отца. Музыкантам коллектива Mercy Me повезло гораздо меньше, запоминается из них лишь бас-гитарист, и то потому, что цитирует все подряд, как одна из мисс, идущего в кино «Излома времени».

Кадр из фильма «Можно только представить»
Кадр из фильма «Можно только представить»

Картина «Можно только представить» - интересный взгляд на современную музыкальную индустрию, на возможность попасть и «устаканиться» в ней за счет веры. При этом даже в финале, когда создатели показывают реальных прототипов и говорят об их невероятном успехе, почему-то никто не упоминает благотворительность. А не это ли одна из главных добродетелей, которую должны творить верующие? Или это срабатывает лишь с теми, кто прошел через огонь, воду и медные трубы? Фильм получился максимально «беззубым», таким сладким музыкальным аналогом мелодрам по произведениям Николаса Спаркса - сколько ни рыдай во время просмотра, «задним» умом все равно понимаешь, что все может закончиться исключительно полномасштабным и окончательным хэппи-эндом без вариантов.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 15 февраля 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Можно только представить»

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