Миа Фэрроу
Награды
Награды и номинации Миа Фэрроу
Mia Farrow
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Миа Фэрроу
Золотой глобус 1965
Most Promising Newcomer - Female
Победитель
Золотой глобус 2000
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1991
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1986
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1985
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1970
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
World Film Favorite - Female
Номинант
Золотой глобус 1969
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1966
Best TV Star - Female
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1987
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1986
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1970
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Золотая малина 1983
Худшая женская роль
Номинант
