Киноафиша
Персоны
Киллиан Мерфи
Награды и номинации Киллиана Мерфи
Cillian Murphy
О персоне
Фильмография
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Оскар 2024
Лучшая мужская роль
Победитель
Золотой глобус 2024
Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture, Drama
Победитель
Золотой глобус 2006
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA 2024
Лучшая мужская роль
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Восходящая звезда
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2006
Лучший злодей
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2004
Breakthrough Male Performance
Номинант
Best Trans-Atlantic Breakthrough Performer
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Победитель
