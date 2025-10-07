«Стив»: Рецензия Киноафиши

Меню
7 октября 2025 13:22
Камерная драма с Киллианом Мерфи о школе для трудных подростков.

Стив (Киллиан Мерфи) — директор школы-интерната «Стэнтон Вуд» для подростков с серьезными проблемами с законом: драки, неконтролируемая агрессия, асоциальное поведение. За один день герою предстоит столкнуться с настойчивыми документалистами, которые приехали снимать о школе репортаж, визитом равнодушного высокопоставленного чиновника, а также узнать о закрытии «Стэнтон Вуда». На фоне этого хаоса Стив пытается достучаться до замкнутого воспитанника Шая, чьи душевные муки грозят обернуться настоящей трагедией.

Режиссер Тим Милантс, как и в своей предыдущей работе «Мелочи жизни» (где главную роль также исполнил Киллиан Мерфи), снова исследует тему сострадания. Но если в прошлом фильме речь шла о моральной дилемме человека, который сталкивается с несправедливостью и решает бросить вызов системе, гораздо более могущественной, чем он, то в «Стиве» показано, каким грузом ложится на человека ответственность за этот моральный выбор.

Когда кинематографисты просят Стива описать себя тремя словами, он с нервной улыбкой отвечает: «Очень, очень уставший». И это правда: его день похож на бесконечный бой. В школе, кишащей сломленными старшеклассниками — уже не детьми, но еще не взрослыми — нет ни минутки спокойствия и безмятежности. Стив разнимает драки (часто получая и сам), успокаивает учителей, следит за съемочной группой и пытается найти подход к каждому подростку. Школа для него — дело всей жизни, но не из-за амбиций и грандиозных планов о преображении общества. Зарабатывают учителя совсем немного, а вместо благодарности и заинтересованности получают насмешки и оскорбления от учеников. Просто Стив понимает, что школа — единственных оплот для тех, от кого все отказались.

Персонаж Киллиана Мерфи — сердце фильма. Его герой — невероятно умный, эмпатичный, глубоко рефлексирующий человек, который, помимо гиперответственности и обостренного чувства справедливости, страдает от осознания своей вины. Закрытие интерната он воспринимает как личное поражение, ведь он считает себя ответственным за судьбу каждого воспитанника. Единственное спасение Стива в том, что он, несмотря на свою закрытость и отчужденность, все же не одинок. Его заместительница Аманда (Трейси Ульман), как умеет, пытается помочь Стиву справиться с травматичным событием прошлого. А школьный психолог Дженни (Эмили Уотсон) аккуратно и мягко направляет ребят, даже если в ответ сталкивается с неконтролируемым гневом.

Параллельно с сюжетом о взрослых разворачиваются истории подростков. Их образы даны штрихами, набросками: мы видим их либо перед камерами, где они ожидаемо рисуются и дурачатся, либо в безжалостных баталиях в коридоре и столовой. Выделяется на их фоне только замкнутый и отчужденный Шай (Джей Ликурго), переживающий собственную трагедию. Мать и отчим сообщили, что обрывают с ним всяческие контакты, и этой болью Шай не может поделиться ни с кем, даже со Стивом, с которым у него сложились довольно неплохие отношения. Интересно, что в оригинальном романе Макса Портера, по которому снят фильм, внимание сосредоточено именно на Шае, а не на Стиве и учителях.

Фильм снят в предельно реалистичной манере. Подвижная живая камера, фрагментарный монтаж, выхватывающий отдельные эпизоды, и документальные вставки из фильма, который снимают в школе, создают эффект полного погружения. Зритель оказывается в центре школьного хаоса, чувствуя нарастающее напряжение.

«Стив» — это социальная драма без прикрас, которая честно показывает, как тяжело бороться за свои идеалы. Но, несмотря на все проблемы, фильм оставляет надежду: пока есть люди, неравнодушные к чужим бедам, — не все потеряно.

Арина Виногородская
Арина Виногородская
