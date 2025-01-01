Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Кевин Костнер
Награды
Награды и номинации Кевина Костнера
Kevin Costner
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Кевина Костнера
Оскар 1991
Лучшая режиссура
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 2023
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2013
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 1991
Лучший режиссёр
Победитель
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1997
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1992
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Победитель
Outstanding Miniseries or Movie
Номинант
Outstanding Miniseries or Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Best Direction
Номинант
Золотая малина 1998
Худший фильм
Победитель
Худший режиссер
Победитель
Худшая мужская роль
Победитель
Золотая малина 1995
Худшая мужская роль
Победитель
Худший сиквел, ремейк или плагиат
Победитель
Худший сиквел, ремейк или плагиат
Победитель
Худший фильм
Номинант
Худший фильм
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Золотая малина 1992
Худшая мужская роль
Победитель
Золотая малина 2002
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Золотая малина 2000
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая мужская роль
Номинант
Худший актер века
Номинант
Золотая малина 1996
Худший фильм
Номинант
Худшая мужская роль
Номинант
Золотая малина 1993
Худший фильм
Номинант
Худшая мужская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1993
Best Male Performance
Номинант
Most Desirable Male
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1992
Most Desirable Male
Номинант
Best Male Performance
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Победитель
Берлинале 1991
Выдающееся одиночное достижение
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Турецкий сериал «Розы и грехи»: почему зрители больше не верят Серхату и готовы кипеть от одного вида Беррак
97 смен, 222 актера и один тренер-безумец: что спрятано во втором сезоне «Чаек» — телепремьеру ждём на «России 1»
Netflix готовит новый суперхит: криминальная драма с Джоэлом Эдгертоном может обойти и «Уэнсдей», и «Игру в кальмара»
У Ниляй из «Клюквенного щербета» есть веская причина срывать голову под париком: Фейза Дживелек и ее непростой путь к славе
«Невский-8» обязательно выйдет, но когда? Точную дату не назвали, зато есть прогноз – фанатам он вряд ли понравится
Роскошная усадьба на Николиной Горе: кому теперь принадлежит особняк, где жила и черпала вдохновение Инна Чурикова
Кто мать Мэтта Мердока в сериале «Сорвиголова»: героиня появляется в 3-м сезоне – не видела сына уже много лет
Оставили с шрамом на лбу, а должны были устранить: Тарантино спас мерзавца Ланду из «Бесславных ублюдков» в самый последний момент
В Эфиопии действительно никогда не был: ради роли Баклажана в «Жмурках» актер согласился на авантюру — после фильма карьера пошла в гору
«Вы не сможете поставить на паузу»: все 4 сезона этого недооцененного триллера длятся ровно сутки – но он стоит каждой потраченной минуты
Праздник к нам приходит: в 72 странах мира сейчас смотрят новый фильм от Netflix — это тот самый новогодний ромком «как из 90-х»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667