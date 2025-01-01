Меню
Дастин Хоффман
Награды
Награды и номинации Дастин Хоффман
Dustin Hoffman
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Дастин Хоффман
Оскар 1989
Лучшая мужская роль
Победитель
Оскар 1980
Лучшая мужская роль
Победитель
Оскар 1998
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1983
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1975
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1970
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1968
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 1997
Премия Сесиля Б. Де Милля
Победитель
Золотой глобус 1989
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 1986
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 1983
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1980
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 1968
Most Promising Newcomer - Male
Победитель
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2009
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1998
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1992
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1977
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1975
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1970
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1986
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Special
Победитель
Outstanding Drama/Comedy Special
Номинант
Outstanding Drama/Comedy Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1984
Лучшая мужская роль
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1970
Лучшая мужская роль
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1969
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1990
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1981
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1977
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1976
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1972
Лучшая мужская роль
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1996
Career Golden Lion
Победитель
Золотая малина 2025
Худшая экранная пара
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2005
Best Comedic Performance
Победитель
Берлинале 1989
Почетный Золотой Берлинский Медведь
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
