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Twiggy
Twiggy
Twiggy
18+
Напомним о выходе в прокат
документальный
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Страна
Великобритания
Продолжительность
1 час 33 минуты
Год выпуска
2024
Премьера в мире
1 марта 2025
Дата выхода
1 марта 2025
Хорватия
Сборы в мире
$192 203
Производство
Film Soho, Soho Talent, Captain Dolly
Другие названия
Twiggy, Τουίγκι
Режиссер
Сэди Фрост
В ролях
Твигги
Дастин Хоффман
Джоанна Ламли
Пол Маккартни
Стелла МакКартни
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
8.1
Оцените
10
голосов
7.4
IMDb
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