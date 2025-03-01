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Киноафиша Фильмы Twiggy

Twiggy

Twiggy 18+
Напомним о выходе в прокат
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Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2024
Премьера в мире 1 марта 2025
Дата выхода
1 марта 2025 Хорватия
Сборы в мире $192 203
Производство Film Soho, Soho Talent, Captain Dolly
Другие названия
Twiggy, Τουίγκι
Режиссер
Сэди Фрост
Сэди Фрост
В ролях
Твигги
Дастин Хоффман
Дастин Хоффман
Джоанна Ламли
Джоанна Ламли
Пол Маккартни
Пол Маккартни
Стелла МакКартни
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

8.1
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
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