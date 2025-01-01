Меню
Мэри-Луиза Паркер
Награды
Награды и номинации Мэри-Луиза Паркер
Mary-Louise Parker
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Мэри-Луиза Паркер
Золотой глобус 2006
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2004
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 2009
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2008
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2007
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Победитель
Primetime Emmy Awards 2009
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
