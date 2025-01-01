Меню
Джерард Батлер
Награды
Награды и номинации Джерарда Батлера
Gerard Butler
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Джерарда Батлера
Золотая малина 2017
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая мужская роль
Номинант
Золотая малина 2011
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2007
Лучший бой
Победитель
Best Performance
Номинант
