Вуди Харрельсон
Награды
Награды и номинации Вуди Харрельсона
Woody Harrelson
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Вуди Харрельсона
Оскар 2018
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 2010
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 1997
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 2024
Best Performance by a Male Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Номинант
Золотой глобус 2015
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2013
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2010
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 1997
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1989
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Победитель
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Outstanding Limited or Anthology Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1991
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1990
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1988
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1987
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
BAFTA 2018
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 1994
Худшая мужская роль второго плана
Победитель
MTV Movie & TV Awards 1994
Лучший поцелуй
Победитель
Лучший поцелуй
Победитель
MTV Movie & TV Awards 1995
Best On-Screen Duo
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1993
Лучший поцелуй
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1997
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
