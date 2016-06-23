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Постер к сериалу Королева юга
Постер к сериалу Королева юга
Постер к сериалу Королева юга
Постер к сериалу Королева юга
Постер к сериалу Королева юга
Постер к сериалу Королева юга
Постер к сериалу Королева юга
Постер к сериалу Королева юга
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Оцените
8 постеров
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Оцените
Киноафиша Сериалы Королева юга
Королева юга (2016 - …) Queen of the South 18+
Год выпуска 2016
Страна США
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 41 минута
Телеканал USA Network
Продолжительность 42 часа 22 минуты
О чем сериал

Тереса Мендоса — главная героиня сериала «Королева Юга» —  вынуждена вместе с сыном покинуть родные края Мексики и искать пристанище в Техасе, опасаясь мести известного и влиятельного наркобарона, убившего ее возлюбленного. Однако начать жизнь с чистого листа девушке не удается: наркобаронесса Камилла, отметив ум и сноровку Тересы, намерена использовать юную девушку, чтобы отомстить своему мужу, дону Эпифанио. Вскоре героиня понимает, что не хочет быть пешкой в чужой игре, и начинает строить собственную наркоимперию.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Алисе Брага
Алисе Брага Тереза Мендоса
Дэвид Эндрюс
Дэвид Эндрюс Судья Сесил Лафайет
Жоаким ди Алмейда
Жоаким ди Алмейда Дон Эпифанио Варгас
Янси Ариас
Янси Ариас Альберто Кортес
Питер Гадиот
Питер Гадиот Джеймс Вальдес
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Королева юга - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 13 эпизодов
 
Королева юга - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2017, 13 эпизодов
 
Королева юга - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2018, 13 эпизодов
 
Королева юга - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2019, 13 эпизодов
 
Королева юга - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2021, 10 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Королева юга
Кадры из сериала
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