Тереса Мендоса — главная героиня сериала «Королева Юга» — вынуждена вместе с сыном покинуть родные края Мексики и искать пристанище в Техасе, опасаясь мести известного и влиятельного наркобарона, убившего ее возлюбленного. Однако начать жизнь с чистого листа девушке не удается: наркобаронесса Камилла, отметив ум и сноровку Тересы, намерена использовать юную девушку, чтобы отомстить своему мужу, дону Эпифанио. Вскоре героиня понимает, что не хочет быть пешкой в чужой игре, и начинает строить собственную наркоимперию.