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Новости: кастинг

22 июля 2022 14:13 Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа 21 июля 2022 20:56 Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? 20 июля 2022 17:00 Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас 20 июля 2022 12:46 Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO 19 июля 2022 07:00 Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
ДиКаприо может сыграть с Дженнифер Лоуренс и Кейт Бланшетт в комедии об астероиде ДиКаприо может сыграть с Дженнифер Лоуренс и Кейт Бланшетт в комедии об астероиде Создатели планируют продвигать картину на наградный сезон.
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29 мая 2020 13:32
Теперь официально: Кейт Бланшетт сыграет Лилит в экранизации игры Borderlands Теперь официально: Кейт Бланшетт сыграет Лилит в экранизации игры Borderlands Слухи подтвердились.
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29 мая 2020 12:41
В Голливуде начали искать актеров на главные роли в игровом ремейке «Наруто» В Голливуде начали искать актеров на главные роли в игровом ремейке «Наруто» Проект ожил спустя пять лет после анонса.
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15 мая 2020 09:47
Киноадаптация «Геркулес» братьев Руссо будет отличаться от оригинала Киноадаптация «Геркулес» братьев Руссо будет отличаться от оригинала Режиссерский дуэт не планирует покадрово переснимать мультфильм.
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8 мая 2020 12:04
Ошибка вышла: Энн Хэтэуэй изображала Харли Квинн на пробах к фильму «Темный рыцарь» Ошибка вышла: Энн Хэтэуэй изображала Харли Квинн на пробах к фильму «Темный рыцарь» Это не помешало ей стать Женщиной-кошкой.
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30 апреля 2020 09:01
Слухи: Кейт Бланшетт может стать главной злодейкой в новом «Флэше» Слухи: Кейт Бланшетт может стать главной злодейкой в новом «Флэше» Создатели фильма готовы предложить ей роль мастера оптических иллюзий.
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14 апреля 2020 14:08
Звезда «Терминатора» и «Чужих» Майкл Бьен сыграет во втором сезоне «Мандалорца» Звезда «Терминатора» и «Чужих» Майкл Бьен сыграет во втором сезоне «Мандалорца» Участие в сериале может реанимировать карьеру актера.
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26 марта 2020 09:22
На смену Стэтхэму: Вуди Харрельсон снимется в комедийном боевике с Кевином Хартом На смену Стэтхэму: Вуди Харрельсон снимется в комедийном боевике с Кевином Хартом В последнее время актеру везет на роли убийц и психопатов.
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11 марта 2020 15:39
Возможно, это Светлячок: в касте «Бэтмена» Мэтта Ривза произошло пополнение Возможно, это Светлячок: в касте «Бэтмена» Мэтта Ривза произошло пополнение Звезда «Рождественской песни» сыграет злодея-поджигателя.
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11 марта 2020 12:53
К касту сериала по Стивену Кингу присоединится Эмили Хэмпшир из «Космополиса» К касту сериала по Стивену Кингу присоединится Эмили Хэмпшир из «Космополиса» Актриса составит компанию Эдриану Броуди.
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5 марта 2020 09:11
Слухи: близнецы из сериала «Волчонок» присоединились к касту «Бэтмена» Слухи: близнецы из сериала «Волчонок» присоединились к касту «Бэтмена» Вместе по жизни, вместе и на экране.
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4 марта 2020 14:01
Официально: Максима Болдри утвердили на ключевую роль в сериале по «Властелину колец» Официально: Максима Болдри утвердили на ключевую роль в сериале по «Властелину колец» Страна может гордиться: мир Средиземья впервые посетит русскоязычный актер.
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4 марта 2020 12:53
Слух дня: Джонни Депп может сыграть Джокера в сиквеле «Бэтмена» Мэтта Ривза Слух дня: Джонни Депп может сыграть Джокера в сиквеле «Бэтмена» Мэтта Ривза Старине Джонни удаются роли странных харизматичных парней.
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3 марта 2020 18:20
Звучит невероятно: Бен Стиллер сыграет в «Форсаже 9» Звучит невероятно: Бен Стиллер сыграет в «Форсаже 9» Шутки в сторону! Дерек Зуландер разбавит гоночную «семью» Доминика Торетто.
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2 марта 2020 12:23
Объявлен каст сериального ребута «Пропащих ребят» о вампирах в маленьком городке Объявлен каст сериального ребута «Пропащих ребят» о вампирах в маленьком городке В адаптации культового хоррора изменят имена главных персонажей.
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28 февраля 2020 17:46
В «Матрице 4» снимется Эллен Холлман из сериала «Спартак: Кровь и песок» В «Матрице 4» снимется Эллен Холлман из сериала «Спартак: Кровь и песок» Актерский состав продолжает расширяться.
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27 февраля 2020 14:23
Слухи: Marvel хочет дать Элисон Бри главную роль в «Женщине-Халке» Слухи: Marvel хочет дать Элисон Бри главную роль в «Женщине-Халке» Информация неподтвержденная, но такой вариант вполне может воплотиться в жизнь.
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25 февраля 2020 16:02
Крис Эванс может сыграть злобного дантиста в хорроре «Маленький магазинчик ужасов» Крис Эванс может сыграть злобного дантиста в хорроре «Маленький магазинчик ужасов» В новой ленте Грега Берланти также могут сняться Тэрон Эджертон и Скарлетт Йоханссон.
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25 февраля 2020 15:29
Не только Розарио Доусон и Бенджамин Брэтт: в касте комикс-сериала «ДМЗ» от HBO произошло пополнение Не только Розарио Доусон и Бенджамин Брэтт: в касте комикс-сериала «ДМЗ» от HBO произошло пополнение Ава ДюВерней трудоустраивает своих людей.
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20 февраля 2020 10:18
Слухи: Марк Хэмилл получил предложение стать Весемиром во втором сезоне «Ведьмака» Слухи: Марк Хэмилл получил предложение стать Весемиром во втором сезоне «Ведьмака» Однако конкуренцию ему составляют не менее известные и подходящие на эту роль актеры.
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19 февраля 2020 12:35
Руфус Сьюэлл получил роль отца Элвиса Пресли в байопике База Лурмана Руфус Сьюэлл получил роль отца Элвиса Пресли в байопике База Лурмана Весь центральный актерский состав картины теперь укомплектован.
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17 февраля 2020 14:57
Маколей Калкин признался, что провалил пробы у Квентина Тарантино Маколей Калкин признался, что провалил пробы у Квентина Тарантино Звезда «Один дома» винит в случившемся только себя.
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13 февраля 2020 12:20
Элисон Бри и Обри Плаза составят компанию Кристен Стюарт в комедии «Самый счастливый сезон» Элисон Бри и Обри Плаза составят компанию Кристен Стюарт в комедии «Самый счастливый сезон» К касту «Самого счастливого сезона» присоединились Элисон Бри и Обри Плаза. Кажется, фильм об однополой любви собрал всех признанных красавиц Голливуда.
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24 января 2020 14:02
Слухи: Тормунд из «Игры престолов» может присоединиться к касту «Ведьмака» во 2 сезоне Слухи: Тормунд из «Игры престолов» может присоединиться к касту «Ведьмака» во 2 сезоне Режиссер сериала случайно упомянул рыжебородого здоровяка среди остального каста. Или не случайно?
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21 января 2020 18:09
Звезда «Ходячих мертвецов» проходит пробы на роль тренера теннисисток Винус и Серены Уильямс Звезда «Ходячих мертвецов» проходит пробы на роль тренера теннисисток Винус и Серены Уильямс Роль их отца сыграет Уилл Смит.
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19 января 2020 21:29
Николас Холт присоединился к касту «Миссия невыполнима 7» Николас Холт присоединился к касту «Миссия невыполнима 7» Звезда «Людей Икс» согласился на съемки в седьмой и восьмой «Миссии: невыполнима»
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10 января 2020 00:41
Мелисса Маккарти сыграет с Николь Кидман в сериале «Девять совсем незнакомых людей» от Hulu Мелисса Маккарти сыграет с Николь Кидман в сериале «Девять совсем незнакомых людей» от Hulu Малые экраны продолжают привлекать голливудских звезд.
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8 января 2020 19:16
Пирс Броснан составит компанию Камиле Кабельо в новой «Золушке» Sony Пирс Броснан составит компанию Камиле Кабельо в новой «Золушке» Sony Звездный актер сыграет в грядущем переосмыслении роль Короля.
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13 декабря 2019 10:50
Звезда «Империи» и «Восьмого чувства» Тоби Онвумере пополнил каст «Матрицы 4» Звезда «Империи» и «Восьмого чувства» Тоби Онвумере пополнил каст «Матрицы 4» Пока известно лишь то, что он участвует. Детали его роли Вачовски и компания держат в секрете.
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11 декабря 2019 11:42
Звезда «Охотника за разумом» Джонатан Грофф пополнил каст «Матрицы 4» Звезда «Охотника за разумом» Джонатан Грофф пополнил каст «Матрицы 4» Его роль создатели картины пока не раскрывают.
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10 декабря 2019 09:48
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