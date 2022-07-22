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Новости: кастинг
22 июля 2022 14:13
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа
21 июля 2022 20:56
Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены?
20 июля 2022 17:00
Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас
20 июля 2022 12:46
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO
19 июля 2022 07:00
Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
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ДиКаприо может сыграть с Дженнифер Лоуренс и Кейт Бланшетт в комедии об астероиде
Создатели планируют продвигать картину на наградный сезон.
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29 мая 2020 13:32
Теперь официально: Кейт Бланшетт сыграет Лилит в экранизации игры Borderlands
Слухи подтвердились.
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29 мая 2020 12:41
В Голливуде начали искать актеров на главные роли в игровом ремейке «Наруто»
Проект ожил спустя пять лет после анонса.
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15 мая 2020 09:47
Киноадаптация «Геркулес» братьев Руссо будет отличаться от оригинала
Режиссерский дуэт не планирует покадрово переснимать мультфильм.
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8 мая 2020 12:04
Ошибка вышла: Энн Хэтэуэй изображала Харли Квинн на пробах к фильму «Темный рыцарь»
Это не помешало ей стать Женщиной-кошкой.
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30 апреля 2020 09:01
Слухи: Кейт Бланшетт может стать главной злодейкой в новом «Флэше»
Создатели фильма готовы предложить ей роль мастера оптических иллюзий.
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14 апреля 2020 14:08
Звезда «Терминатора» и «Чужих» Майкл Бьен сыграет во втором сезоне «Мандалорца»
Участие в сериале может реанимировать карьеру актера.
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26 марта 2020 09:22
На смену Стэтхэму: Вуди Харрельсон снимется в комедийном боевике с Кевином Хартом
В последнее время актеру везет на роли убийц и психопатов.
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11 марта 2020 15:39
Возможно, это Светлячок: в касте «Бэтмена» Мэтта Ривза произошло пополнение
Звезда «Рождественской песни» сыграет злодея-поджигателя.
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11 марта 2020 12:53
К касту сериала по Стивену Кингу присоединится Эмили Хэмпшир из «Космополиса»
Актриса составит компанию Эдриану Броуди.
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5 марта 2020 09:11
Слухи: близнецы из сериала «Волчонок» присоединились к касту «Бэтмена»
Вместе по жизни, вместе и на экране.
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4 марта 2020 14:01
Официально: Максима Болдри утвердили на ключевую роль в сериале по «Властелину колец»
Страна может гордиться: мир Средиземья впервые посетит русскоязычный актер.
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4 марта 2020 12:53
Слух дня: Джонни Депп может сыграть Джокера в сиквеле «Бэтмена» Мэтта Ривза
Старине Джонни удаются роли странных харизматичных парней.
Написать
3 марта 2020 18:20
Звучит невероятно: Бен Стиллер сыграет в «Форсаже 9»
Шутки в сторону! Дерек Зуландер разбавит гоночную «семью» Доминика Торетто.
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2 марта 2020 12:23
Объявлен каст сериального ребута «Пропащих ребят» о вампирах в маленьком городке
В адаптации культового хоррора изменят имена главных персонажей.
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28 февраля 2020 17:46
В «Матрице 4» снимется Эллен Холлман из сериала «Спартак: Кровь и песок»
Актерский состав продолжает расширяться.
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27 февраля 2020 14:23
Слухи: Marvel хочет дать Элисон Бри главную роль в «Женщине-Халке»
Информация неподтвержденная, но такой вариант вполне может воплотиться в жизнь.
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25 февраля 2020 16:02
Крис Эванс может сыграть злобного дантиста в хорроре «Маленький магазинчик ужасов»
В новой ленте Грега Берланти также могут сняться Тэрон Эджертон и Скарлетт Йоханссон.
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25 февраля 2020 15:29
Не только Розарио Доусон и Бенджамин Брэтт: в касте комикс-сериала «ДМЗ» от HBO произошло пополнение
Ава ДюВерней трудоустраивает своих людей.
Написать
20 февраля 2020 10:18
Слухи: Марк Хэмилл получил предложение стать Весемиром во втором сезоне «Ведьмака»
Однако конкуренцию ему составляют не менее известные и подходящие на эту роль актеры.
Написать
19 февраля 2020 12:35
Руфус Сьюэлл получил роль отца Элвиса Пресли в байопике База Лурмана
Весь центральный актерский состав картины теперь укомплектован.
Написать
17 февраля 2020 14:57
Маколей Калкин признался, что провалил пробы у Квентина Тарантино
Звезда «Один дома» винит в случившемся только себя.
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13 февраля 2020 12:20
Элисон Бри и Обри Плаза составят компанию Кристен Стюарт в комедии «Самый счастливый сезон»
К касту «Самого счастливого сезона» присоединились Элисон Бри и Обри Плаза. Кажется, фильм об однополой любви собрал всех признанных красавиц Голливуда.
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24 января 2020 14:02
Слухи: Тормунд из «Игры престолов» может присоединиться к касту «Ведьмака» во 2 сезоне
Режиссер сериала случайно упомянул рыжебородого здоровяка среди остального каста. Или не случайно?
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21 января 2020 18:09
Звезда «Ходячих мертвецов» проходит пробы на роль тренера теннисисток Винус и Серены Уильямс
Роль их отца сыграет Уилл Смит.
Написать
19 января 2020 21:29
Николас Холт присоединился к касту «Миссия невыполнима 7»
Звезда «Людей Икс» согласился на съемки в седьмой и восьмой «Миссии: невыполнима»
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10 января 2020 00:41
Мелисса Маккарти сыграет с Николь Кидман в сериале «Девять совсем незнакомых людей» от Hulu
Малые экраны продолжают привлекать голливудских звезд.
Написать
8 января 2020 19:16
Пирс Броснан составит компанию Камиле Кабельо в новой «Золушке» Sony
Звездный актер сыграет в грядущем переосмыслении роль Короля.
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13 декабря 2019 10:50
Звезда «Империи» и «Восьмого чувства» Тоби Онвумере пополнил каст «Матрицы 4»
Пока известно лишь то, что он участвует. Детали его роли Вачовски и компания держат в секрете.
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11 декабря 2019 11:42
Звезда «Охотника за разумом» Джонатан Грофф пополнил каст «Матрицы 4»
Его роль создатели картины пока не раскрывают.
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10 декабря 2019 09:48
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