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Догмен
DogMan
Догмен, 2023
2023 / Франция
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Жанр:
драма
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о выходе в прокат
Год выпуска
2023
Премьера в России
15 июня 2023
Премьера в мире
15 июня 2023
Прокатчик
Arna Media
Режиссер
Люк Бессон
В ролях
Калеб Лэндри Джонс
Мариса Беренсон
Christopher Denham
Джоджо Ти. Гиббс
Майкл Гарза
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Фильм Люка Бессона «Догмен» выйдет в российский прокат
Картина о любителе собак, вступившем в противостояние с мафиози.
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6 февраля 2023 16:43
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