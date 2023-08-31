Догмен, 2023

Французский постановщик Люк Бессон снял «Догмен» по собственному сценарию, также он вошел в пул продюсеров проекта. Это первая после трехлетнего перерыва работа режиссера. В 2019 году он снял остросюжетный боевик «Анна» о блондинке, которая работает на КГБ и по приказу комитета «убирает» неугодных людей. Образ наемной убийцы сыграла российская модель и актриса Саша Лусс. Картина получила разгромную критику и провалилась в прокате, с трудом окупив затраты на производство.
После «Догмена» режиссер собирается выпустить еще несколько картин: например, в его графике стоит драма с рабочим названием «Французский детектив» с Жаном Дюжарденом в главной роли, а также триллер «Джун и Джон».
Критики отмечают, что «Догмен» станет неожиданностью для тех, кто ждет триллер или боевик в духе ленты «Заложница», спродюсированного Люком для другого французского постановщика Пьера Мореля. Новый проект Бессона имеет более мрачную тональность по сравнению с теми фильмами, которые он снимал последние 10 лет. «Догмен» по стилю и атмосфере больше похож на «Никиту» или «Голубую бездну» и сосредотачивается на персонажах, которых в социуме считают аутсайдерами или даже маргиналами.
Главного героя сыграл американский актер и музыкант Калеб Лэндри Джонс, который получил в 2021 году награду Каннского фестиваля за лучшую мужскую роль в драме Джастина Курзеля «Нитрам».
Картина открывается цитатой французского поэта Альфонса де Ламартина: «Куда бы ни попал несчастный человек, Бог посылает собаку».
В основе картины лежат реальные события, которые стали поводом для пересмотра некоторых законодательных актов Австралии. Действие происходит в 1990-х годах в маленьком городке, который находится на острове Тасмания.
Съемки фильма начались в мае 2022 года и проходили на территории Франции (Эссон) и США — Ньюарке, штат Нью-Джерси. Съемочный процесс завершился в июне 2022 года.
Фильм представлен на 80-м Венецианском кинофестивале — 2023. Он был выбран для борьбы за «Золотого льва». Премьера состоялась 31 августа 2023 года. Картину до участия в основном конкурсе купили прокатчики всего мира (в том числе и российские) — сарафанное радио гласило, что это один из лучших фильмов режиссера, не уступающий его шедеврам 1990-х годов.
Он лучше всех на свете понимает собак. А те готовы выполнять любые его задания — украсть, припугнуть и даже приготовить блинчики. Догмен — не типичный супергерой с обложки комиксов. Его не волнуют проблемы людей, важно лишь одно — довольна ли стая. Но он единственный командует «взять», когда город прибирает к рукам влиятельный наркобарон.
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