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Постер фильма Догмен
7.1
Догмен - Трейлер
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7.1

Догмен

, 2023
DogMan
Франция / драма, боевик / 18+
Мрачный боевик Люка Бессона о нетипичном супергерое и его четвероногих друзьях
Трейлеры
Постер фильма Догмен
7.1
Догмен - Трейлер
Догмен  Трейлер

Факты

О фильме

Французский постановщик Люк Бессон снял «Догмен» по собственному сценарию, также он вошел в пул продюсеров проекта. Это первая после трехлетнего перерыва работа режиссера. В 2019 году он снял остросюжетный боевик «Анна» о блондинке, которая работает на КГБ и по приказу комитета «убирает» неугодных людей. Образ наемной убийцы сыграла российская модель и актриса Саша Лусс. Картина получила разгромную критику и провалилась в прокате, с трудом окупив затраты на производство.

 

После «Догмена» режиссер собирается выпустить еще несколько картин: например, в его графике стоит драма с рабочим названием «Французский детектив» с Жаном Дюжарденом в главной роли, а также триллер «Джун и Джон».

 

Критики отмечают, что «Догмен» станет неожиданностью для тех, кто ждет триллер или боевик в духе ленты «Заложница», спродюсированного Люком для другого французского постановщика Пьера Мореля. Новый проект Бессона имеет более мрачную тональность по сравнению с теми фильмами, которые он снимал последние 10 лет. «Догмен» по стилю и атмосфере больше похож на «Никиту» или «Голубую бездну» и сосредотачивается на персонажах, которых в социуме считают аутсайдерами или даже маргиналами.

 

Главного героя сыграл американский актер и музыкант Калеб Лэндри Джонс, который получил в 2021 году награду Каннского фестиваля за лучшую мужскую роль в драме Джастина Курзеля «Нитрам». 

 

Картина открывается цитатой французского поэта Альфонса де Ламартина: «Куда бы ни попал несчастный человек, Бог посылает собаку».

 

В основе картины лежат реальные события, которые стали поводом для пересмотра некоторых законодательных актов Австралии. Действие происходит в 1990-х годах в маленьком городке, который находится на острове Тасмания. 

 

Съемки фильма начались в мае 2022 года и проходили на территории Франции (Эссон) и США —  Ньюарке, штат Нью-Джерси. Съемочный процесс завершился в июне 2022 года. 

 

Фильм представлен на 80-м Венецианском кинофестивале — 2023. Он был выбран для борьбы за «Золотого льва». Премьера состоялась 31 августа 2023 года. Картину до участия в основном конкурсе купили прокатчики всего мира (в том числе и российские) — сарафанное радио гласило, что это один из лучших фильмов режиссера, не уступающий его шедеврам 1990-х годов.

 

Он лучше всех на свете понимает собак. А те готовы выполнять любые его задания — украсть, припугнуть и даже приготовить блинчики. Догмен — не типичный супергерой с обложки комиксов. Его не волнуют проблемы людей, важно лишь одно — довольна ли стая. Но он единственный командует «взять», когда город прибирает к рукам влиятельный наркобарон.

В ролях

Калеб Лэндри Джонс
Калеб Лэндри Джонс
Douglas Munrow
Мариса Беренсон
Мариса Беренсон
Aristocrat
Джоджо Ти. Гиббс
Evelyn
Майкл Гарза
Майкл Гарза
Кристофер Денхам
Ackerman
Клеменс Шик
Клеменс Шик
Mike Munrow
John Charles Aguilar
El Verdugo
Grace Palma
Salma Bailey
Ирис Бри
Douglas' Mother
Lincoln Powell
Douglas Munrow (Teenager)
Alexander Settineri
Richie Munrow
Режиссер Люк Бессон
Сценарист Люк Бессон
Композитор Эрик Серра
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 25 января 2024
Премьера в мире 31 августа 2023
Дата выхода
2 сентября 2026 Россия Arna Media
12 октября 2023 Австрия
22 марта 2024 Азербайджан
19 января 2024 Болгария
4 января 2024 Бразилия
12 октября 2023 Германия 16
12 октября 2023 Греция
14 марта 2024 Израиль
3 ноября 2023 Испания
12 октября 2023 Италия 6+
26 октября 2023 Казахстан 18+
15 декабря 2023 Китай
4 января 2024 Кыргызстан 16+
6 октября 2023 Латвия 16+
6 октября 2023 Литва
4 января 2024 Мексика C
22 марта 2024 Молдавия
28 сентября 2023 Нидерланды 16
17 ноября 2023 Польша
11 января 2024 Португалия M/16
14 июня 2024 Румыния
22 марта 2024 США R
5 октября 2023 Сербия
30 ноября 2023 Словакия 18
22 марта 2024 Таджикистан
29 декабря 2023 Тайвань
15 декабря 2023 Турция
4 января 2024 Узбекистан 18+
25 января 2024 Украина
3 ноября 2023 Финляндия Tulossa
27 сентября 2023 Франция 16
12 октября 2023 Хорватия
5 октября 2023 Черногория
30 января 2025 Чехия
24 ноября 2023 Эстония
24 января 2024 Южная Корея 15

Где посмотреть фильм

ИВИ
MPAA R
Бюджет $20 420 000
Сборы в мире $4 384 283
Производство Luc Besson Production, EuropaCorp, TF1 Films Production
Другие названия
Dogman, Догмен, ChienHomme, Dog Man, DogMan - koera parim sõber, DogMan: A kutyák ura, Dogman: A Vingança Tem Quatro Patas, Dogmenas, Người - Chó, Кучкар, ドッグマン, 人犬, 爱犬男, 狗神, Dogman: Vida Inquebrantable, Köpeklerin Efendisi, Dogman: Köpeklerin Efendisi, مرد سگی, ارباب سگ‌ها

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 19 голосов
6.8 IMDb
Обновлено 7 августа 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Догмен - Трейлер
Догмен Трейлер
Догмен - Трейлер
Догмен Трейлер
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Цитаты

Douglas Munrow Мне всегда нравились маскировки. Это то, что делаешь, когда сам толком не знаешь, кто ты. Наряжаешься, выдумываешь прошлое, чтобы забыть своё.
Evelyn Ты кого-нибудь ещё знала? Кто-то, кто мог бы уделить тебе внимание или ласку?
Douglas Munrow Ребёнок берёт ласку там, где может. Они мои дети. Насколько я понимаю, у них один недостаток — они доверяют людям.

Наша рецензия

Герой нашего времени. &nbsp;
Герой нашего времени.   80-й Международный венецианский кинофестиваль, который уже подходит к концу, полон невероятных актерских работ и очень неординарных режиссерских решений. «Догмен» Люка Бессона попадает в обе категории, где французский постановщик снова вводит в тренд стиль B-movie, а исполнитель главной роли Калеб Лэндри Джонс выходит за рамки артистического и выдает невероятную игру. Странный, взрывной, сумасшедший, но такой человечный — это все «Догмен». За рулем огромного…

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Догмен

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