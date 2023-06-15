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DogMan

Догмен, 2023

2023 / Франция
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о выходе в прокат
Год выпуска 2023
Премьера в России 15 июня 2023
Премьера в мире 15 июня 2023
Прокатчик Arna Media
Режиссер
Люк Бессон
Люк Бессон
В ролях
Калеб Лэндри Джонс
Калеб Лэндри Джонс
Мариса Беренсон
Christopher Denham
Джоджо Ти. Гиббс
Майкл Гарза
Майкл Гарза
Все актеры и съемочная группа
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Фильм Люка Бессона «Догмен» выйдет в российский прокат Картина о любителе собак, вступившем в противостояние с мафиози.
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6 февраля 2023 16:43
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