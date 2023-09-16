«Кинопоиск» готовит телевселенную «Дозоров», новое «Преступление и наказание» и другие проекты

Вчера состоялась масштабная презентация «Плюс Студии», на которой онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» объявил новые любопытные проекты и поделился свежими сведениями об уже анонсированных фильмах и сериалах.

«Дозоры»

Одна из главных новостей — запуск сериала по известному циклу фантастических романов Сергея Лукьяненко «Дозоры». Подробностей пока нет. Напомним, что в рамках этой франшизы ранее вышли два полнометражных фильма во главе с Константином Хабенским — «Ночной Дозор» (2004) и «Дневной Дозор» (2006).

«Этерна»

Еще один многосерийный проект «Студии Плюс» и «Кинопоиска» на основе книг в жанре фэнтези — сериал «Этерна». В прошлом году вышел полнометражный фильм «Этерна: Часть первая», однако создатели экранизации решили полностью перезапустить эту киновселенную в формате сериала, у которого будет новый актерский состав и творческая команда. К шоу уже прикреплен режиссер Сергей Трофимов («Нулевой пациент»). Премьера намечена на 2024 год.

«Иные»

Третий крупный фэнтезийный проект «Кинопоиска» — сериал «Иные», события которого будут иметь место в альтернативной Европе 1930-х годов. Главная героиня — владеющая суперспособностями женщина по имени Аня, которая противостоит спецслужбам и таинственному злодею в лице Нойманна. Премьера состоится в 2024 году.

«Олимпиада»

В производстве пребывает сериал «Олимпиада», который расскажет о молодом сыне советского функционера. Став главным фигурантом крупного скандала, он в качестве наказания присоединяется к организационному комитету летних Олимпийских игр 1980 года. Этот опыт повлечет за собой перемены в мировосприятии героя. Сериалом занимается Евгений Стычкин. Релиз запланирован на 2024 год.

«Преступление и наказание»

Также в следующем году выйдет современная киноинтерпретация знаменитого романа Федора Достоевского «Преступление и наказание». Действие сериала развернется в наши дни в Санкт-Петербурге. Ведущие роли сыграют Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Владимир Мишуков, Алена Михайлова и Юлия Снигирь. Над шоу работает Владимир Мирзоев («Топи»).

«Фурия»

В разработке по-прежнему находится супергеройский сериал по комиксам Bubble под названием «Фурия». Титульную роль исполнит Дарья Верещагина. Актриса перевоплотится в необычайно искусную воровку Нику Чайкину, которая в прошлом состояла на службе в крупной преступной организации. Сериал стартует в следующем году.

«Киберслав»

«Кинопоиск» представил новый тизер-трейлер мультипликационного сериала «Киберслав», повествующего о мире Древней Руси, в котором существуют продвинутые технологии, включая импланты, передовое оружие, роботы и экзоскелеты. Главный герой — богатырь-полукровка, который берется за расследование страшного преступления. Мультсериал также стартует в 2024 году.

Другие анонсы:

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экранизация книжной трилогии Виктора Пелевина, в которую входят романы Transhumanism Inc., KGBT+ и «Путешествие в Элевсин»

полнометражная экранизация хитового музыкального спектакля «Ничего не бойся, я с тобой»

расширение вселенной «Мажора» с Павлом Прилучным за счет пятого сезона оригинального сериала и третьего полнометражного фильма

сериал «Триггер» продолжится не только полнометражным фильмом, но и третьим сезоном. Ниже доступен свежий трейлер «Триггера. Фильм»: