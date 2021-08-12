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Постер сериала Выжившие
Постер сериала Выжившие
Постер сериала Выжившие
Постер сериала Выжившие
Постер сериала Выжившие
Постер сериала Выжившие
Постер сериала Выжившие
Постер сериала Выжившие
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Оцените
8 постеров
Киноафиша Сериалы Выжившие

Выжившие (2021 - …)

Vyzhivshie 18+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Okko
Продолжительность сериала 15 часов 0 минут

О чем сериал

Российский провинциальный город сталкивается с необъяснимым вирусом – в течение нескольких дней погибает огромное количество людей. У выживших оказывается поражен участок мозга, который отвечает за сон. Теперь те, кто спит более двух часов, рискуют больше никогда не проснуться. Вскоре в городе начинаются проблемы с электричеством и запасами еды, а криминальные банды берут власть в свои руки. Несколько человек намерены покинуть это место и отыскать загадочный Институт, где они надеются получить ответы на свои вопросы.

Выжившие - трейлер второго сезона
Выжившие  трейлер второго сезона
В ролях
В ролях
Артур Смольянинов
Артур Смольянинов
Алексей Филимонов
Алексей Филимонов
Дмитрий Дюжев
Дмитрий Дюжев
Дарья Екамасова
Дарья Екамасова
Глеб Пускепалис
Глеб Пускепалис
Анна Слю
Анна Слю
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

0.0
Оцените 7 голосов
6.7 IMDb
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Сезоны
Выжившие - Сезон 1 Сезон 1
2021, 9 эпизодов
 
Выжившие - Сезон 2. Пробуждение Сезон 2. Пробуждение
2024, 9 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Николай Барсуков 28 марта 2024, 22:08
Как бы сценаристы не пытались нас отвлекать различными методами и способами (смерть Лавровой один из них), было сразу понятно, что два абсолютно… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 29 февраля 2024, 18:53
Жаль, что сериал вас не впечатлил 😞
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Мнимое спасение разделяет общество в трейлере сериала «Выжившие 2»
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Дмитрий Дюжев устраивает убийственный утренник в трейлере спецэпизода «Выживших»
Дмитрий Дюжев устраивает убийственный утренник в трейлере спецэпизода «Выживших»
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Начались съемки продолжения постапокалиптического сериала «Выжившие»
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