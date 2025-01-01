По сюжету бывший заключенный по кличке Старый возвращается в родной город после 20 лет заключения и узнаёт, что у него есть дочь Оля, с ограниченными возможностями передвижения. К тому же у Старого осталось одно важное незавершённое дело 20-летней давности. На свободе находится его бывший подельник Рахимов, за которого как раз и сел Старый, взяв всю вину на себя. А тем временем Рахимов прилично поднялся с помощью награбленных денег и совершенно забыл о существовании бывшего дружка. Участковая предписывает Старому, находящемуся под наблюдением органов, обязательное совместное проживание с родной дочерью.