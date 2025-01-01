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Киноафиша Сериалы Встать на ноги

Встать на ноги (2025 - …)

Vstat na nogi 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Okko
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут

О чем сериал

По сюжету бывший заключенный по кличке Старый возвращается в родной город после 20 лет заключения и узнаёт, что у него есть дочь Оля, с ограниченными возможностями передвижения. К тому же у Старого осталось одно важное незавершённое дело 20-летней давности. На свободе находится его бывший подельник Рахимов, за которого как раз и сел Старый, взяв всю вину на себя. А тем временем Рахимов прилично поднялся с помощью награбленных денег и совершенно забыл о существовании бывшего дружка. Участковая предписывает Старому, находящемуся под наблюдением органов, обязательное совместное проживание с родной дочерью.

В ролях
В ролях
Гоша Куценко
Гоша Куценко
Мила Ершова
Мила Ершова
Александр Обласов
Александр Обласов
Алексей Розин
Алексей Розин
Ольга Лерман
Ольга Лерман
Игорь Ознобихин
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Сезон 1
TBA, 8 эпизодов
 
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