Выпускник
Награды и номинации фильма Выпускник
Награды и номинации фильма Выпускник 1967
Оскар 1968
Лучшая режиссура
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Золотой глобус 1968
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучший режиссёр
Победитель
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Most Promising Newcomer - Female
Победитель
Most Promising Newcomer - Male
Победитель
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1969
Лучший фильм
Победитель
Best Direction
Победитель
Best Screenplay
Победитель
Best Film Editing
Победитель
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Победитель
Лучшая женская роль
Номинант
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Номинант
