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Я тебе не друг Я тебе не друг
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Я тебе не друг, 2009

2009 / Венгрия
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме
Венгерский постановщик Дьёрдь Палфи, автор фестивальных жемчужин "Икота" и "Таксидермия", представляет свою новую работу – "Я тебе не друг". Малобюджетный фильм, снятый за 20 дней – несколько пересекающихся интимных историй, подчас шокирующих своей откровенностью и цинизмом. Этот провокационный эксперимент построен на чистой импровизации девяти актёров-любителей, режиссёра и сценаристов. Сами актёры во время съёмки не знали, как должны развиваться события, и разыгрываемые ситуации становились для них полной неожиданностью. Главное в фильме, конечно, не сюжет, зачастую лишённый логики и мотивации персонажей, а показанный режиссёром мир – жёсткий, циничный, но не лишённый надежды. Какими-то неуловимыми приёмами, музыкальными вставками, Палфи удаётся передать вкус январского Будапешта.
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 31 января 2009
Режиссер
Дьёрдь Палфи
В ролях
Csaba Czene
Ката Фаркас
Kamilla Fá
tyol
Csaba Gosztonyi
Все актеры и съемочная группа
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