Я тебе не друг, 2009

Венгерский постановщик Дьёрдь Палфи, автор фестивальных жемчужин "Икота" и "Таксидермия", представляет свою новую работу – "Я тебе не друг". Малобюджетный фильм, снятый за 20 дней – несколько пересекающихся интимных историй, подчас шокирующих своей откровенностью и цинизмом. Этот провокационный эксперимент построен на чистой импровизации девяти актёров-любителей, режиссёра и сценаристов. Сами актёры во время съёмки не знали, как должны развиваться события, и разыгрываемые ситуации становились для них полной неожиданностью. Главное в фильме, конечно, не сюжет, зачастую лишённый логики и мотивации персонажей, а показанный режиссёром мир – жёсткий, циничный, но не лишённый надежды. Какими-то неуловимыми приёмами, музыкальными вставками, Палфи удаётся передать вкус январского Будапешта.

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